Kremli riiklik maksesüsteem suudab vältida Moskva-vastaseid sanktsioone

Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa finantssektorit. Krediitkaardifirmad Visa ja Mastercard teatasid märtsi alguses, et lõpetavad Venemaal oma äritegevuse. Siiski jätkab Venemaa riigisisene maksesüsteem töötamist. Venemaa tarbijad saavad endiselt kasutada riigis Visa ja Mastercardi kaubamärgiga kaarte, teatas The Wall Street Journal.

Äriväljaande Nilson Report andmetel oli Venemaal 2020. aasta lõpus umbes 197 miljonit Visa ja Mastercardi kaarti. Venemaa kaardid ei sõltu maksete töötlemisel enam USA süsteemidest. Venemaa kaardid kasutavad nüüd kodumaist süsteemi, mida haldab Venemaa keskpank.

Riikliku maksesüsteemi nimi on NSPK. See loodi kaheksa aastat tagasi. Moskva proovis pärast Krimmi annekteerimist vähendada sõltuvust lääne finantssüsteemist. Kreml propageerib samuti Venemaa kaardifirmat Mir, mis kasutab NSPK infrastruktuuri. Vene võimude teatel on Venemaal välja antud enam kui 100 miljonit Mir-kaarti.

Venemaal ei õnnestunud murda oma sõltuvust lääne impordist, kuid maksesüsteemi vastupidavus on Vladimir Putini jaoks oluline võit, hindas The Wall Street Journal.

"Tugevdasime oma julgeolekut maksete valdkonnas," ütles Venemaa riikliku maksete nõukogu juht Alma Obajeva.

Mir töötab peale Venemaa vaid vähestes riikides. Venemaa meedia teatel tahab Kreml seda võrku laiendada Venezuelasse ja Iraani.

Venelased ei saa nüüd ka välismaal mugavalt tehinguid sooritada, see piirab kapitali väljavoolu riigist. Mir-kaartide väljastamine on viimaste nädalate jooksul hoogustunud.

"Mir-kaartide järele on lihtsalt tohutu nõudlus," väitis Obajeva.