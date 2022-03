Kohus mõistis vihakõnes süüdistatud Räsäneni õigeks

Prokuratuur esitas Räsäneni vastu kolm süüdistust. Esimene süüdistus puudutas Räsäneni kirjutisi Soome Luther-Säätiö ja evangeelse luterliku kiriku veebisaitidel. Kaks ülejäänut süüdistust on seotud Räsäneni avaldustega sotsiaalmeedias ja Yles.

Räsänen eitas kohtus, et käitus valesti ja kohus nõustus temaga. Õigeks mõisteti ka Lutheri fondi esindaja Juhana Pohjola, vahendas Helsingin Sanomat.

Kohus leidis, et Räsäneni kommentaarid olid solvavad, kuid tegemist polnud vihakõnega.

Kohtu hinnangul pole sõna- ja usuvabadus piiramatu. "Nende piiramine eeldab aga mõjuvat ühiskondlikku põhjust. Seksuaalvähemusrühmadesse kuuluvate inimeste väärikuse ja võrdõiguslikkuse tagamine võib olla üheks selliseks põhjuseks," teatas kohus.

Prokuröri sõnul on Räsäneni avaldused homoseksuaalide suhtes halvustavad ja diskrimineerivad. "Seetõttu ületavad Räsäneni avaldused ka sõna- ja usuvabaduse piire ning toidavad sallimatust ja põlgust," ütles prokurör

Räsäneni ütles, et ei pea ennast süüdi ühegi inimrühma ähvardamises, laimamises ega solvamises. "Kõik mu avaldused põhinevad piiblist pärit õpetusel, mis kirjeldavad abielu ja seksuaalsust," ütles Räsänen varem.

Räsänen märkis, et ta toetab homoseksuaalide väärikust ja inimõigusi.

Uurimine jõudis süüdistuseni kolmes kuriteoepisoodis. Neist vanima, 2004. aastal avaldatud homoseksuaalsusest rääkiva brošüüri "Meheks ja naiseks Tema nad lõi" puhul oli süüdistatav ka Luther-Säätiö dekaan Juhana Pohjola, kes on Soome Misjonipiiskopkonna piiskop electus. Pohjolale etteheidetav kuritegu seisneb Räsäneni kirjutise avaldamises misjonipiiskopkonna kodulehel.

Räsänen sai süüdistused homoseksuaalsuse teemal arvamuste avaldamise eest oma Twitteri ja Instagrami kontodel, kus ta on selgitanud, miks on homoseksuaalsus häbiasi ja patt. Samuti on Räsänen puudutanud homoseksuaalsuse teemat enda tõekspidamistest lähtuvalt Yle raadiosaates.

Räsäneni sattumine oma sõnavõttude pärast kriminaaluurimise alla on tekitanud Soomes tõsise diskussiooni sõnavabadusest.

Erakonda Kokoomus kuuluvad parlamendiliikmed Jukka Kopra ja Heikki Vestman on näiteks märkinud, et sõnavabadus on Soomes tõsises ohus, kuna neile tundub, et teatud teemadel tohib olla vaid ühte meelt.

Räsänen oli aastatel 2004–2015 Soome Kristlike Demokraatide partei esimees. Ta oli 24. juunist 2014 kuni 29. maini 2015 Alexander Stubbi valitsuse siseminister ning enne seda oli ta alates 22. juunist 2011 siseminister Jyrki Kataineni valitsuses.

Räsäneni hagi pälvis palju tähelepanu ka väljaspool Soomet. Veebruaris avaldas Budapestis Soome saatkonna ees Räsänenile toetust 2500-3000 inimest. Räsäneni toetavad ka mitu USA vabariikliku partei senaatorit.