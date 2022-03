WSJ: Bideni uus eelarve muudaks tulumaksu miinimummäära plaani

USA ja rohkem kui 130 riiki leppisid eelmisel aastal kokku kavas kehtestada igas riigis suurfirmadele vähemalt 15-protsendiline tulumaks. Kokkuleppe sisaldab ka mehhanismi, mis võimaldab riikidel tõsta maksumäära kuni 15 protsendini, kui firma maksab oma kodumaal või madala maksumääraga riikides sellest vähem.

Riigid, kus see maksureegel puudub, võivad kaotada potentsiaalsed maksutulud teistele riikidele.

USA ettevõtted muretsevad nüüd, kuidas kavandatav 15-protsendiline globaalne maksumäär võib piirata USA maksusoodustusi teadusuuringutele ja ekspordile.

Bideni administratsioon teatas esmaspäeval, et soovib takistada teistel riikidel kehtestamast USA ettevõtetele lisamakse, kui nad maksavad USA-s liiga vähe. See võib juhtuda, kui USA ettevõtted saavad riigisiseseid maksusoodustusi, mis viib nende maksumäära alla 15 protsendi.

Bideni administratsioon plaanib kehtestada uue siseriikliku maksu, mis tooks maksumäära 15 protsendini. USA-s aga säiliksid riigisisesed maksusoodustused. Nii saaks raha USA, aga mitte teised riigid.

Pole veel selge, millised on need stiimulid, mis viiksid ettevõtete maksukoormuse alla 15 protsendi. Administratsiooni ametnikud pole seda veel ka täpsustanud, kuid ütlesid, et teevad kongressiga koostööd, teatas The Wall Street Journal.

"Ettevõtted jälgivad seda tähelepanelikult. Isegi administratsiooni jätkuva toetuse korral pole selge, kas kongress suudab selle lõpuni viia," ütles General Electricu endine finantsspetsialist Peter Barnes.