Pärnus otsis värbamispäeval tööd hulk ukrainlasi

Lihtsam on ukrainlasi palgata linnas tegutsevatel tööandjatel, sest osa põgenikest on oma lastele linnas juba kooli- või lasteaiakoha saanud ja eelistavad ka linnas töötada.

Aga see, et nii palju inimesi kohal käis, näitab, et ukrainlased soovivad tööle asuda ja pingutavad selle nimel, tõdesid värbamispäeva korraldajad.

Töötukassa Pärnumaa osakonnas töötab sellest nädalast ka 5. märtsil Eestisse jõudnud ukrainlanna, kes on kaasmaalastele abiks.

"Ma olen veendunud, et inimesed on rahul, sest praegu on täiesti probleem, et inimesed ei tea, kuhu minna ja kelle poole pöörduda. Aga siin on ühte kohta kogunenud peamised tööandjad, keda me usaldame. Täna on siin peamiselt ukrainlased. Need, kes tulid ja panid end töötuna kirja. Me soovitasime neile, et nad tuleksid ja saaksid vajalikku informatsiooni," rääkis töötukassa Pärnumaa osakonna infospetsialisti abi Marharyta Shyriaieva.

"Me oleme seda üritust reklaaminud kõikidele tööotsijatele. Algusaeg oli kell 11 ja enne seda oli ukse taga juba järjekord. Ma ütleks, et siin on mõlemaid, siin on nii meie inimesi ja siin on sõjapõgenikke. Aga praegu tundub, et siin rohkem on tõepoolest sõjapõgenikke. Olen tööandjate käest küsinud ja nad on öelnud, et on saanud häid kontakte ja suhtlevad juba edasi tööleasumise tingimuste asjus," selgitas töötukassa Pärnumaa osakonna tööandjate konsultant Kristjan Heamäe.