"Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Luhanski oblastis rindejoonel

"See siin on Donbass, Luhanski oblast. Me ei saa öelda, kus me täpselt asume, aga nagu näete me oleme rindel. Just siia lubas Vene kaitseminister Sergei Šoigu koondada kogu oma jõud, et nii-öelda vabastada, aga tegelikult okupeerida Luhanski ja Donetski oblastite territooriumid," rääkis Aleksejev.

Aga juba üle kuu aja hoiavad Ukraina väed oma positsioone.

"Vaenlane pole edasi liikunud ja see tal ei õnnestu ka," rääkis Ukraina armee sõjaväelane Anatoli, kelle sõnul kasutavad Vene väed kogu raskerelvastust - kahurväge, tanke, Grad rakette.

Kogenud sõdurite kõrval sõdivad ka need, kes haarasid relva alles sõja esimesel päeval.

"24. veebruaril, kui sõda algas, olin ma juba kell pool kaheksa sõjaväekomissariaadi juures. Nii sattusingi mobilisatsiooni korras siia," ütles Vladimir. Tema sõnul ta ei kartnud sõdima minna.

"Ei olnud isegi sellist mõtet. Ma otsustasin, et minu koht on siin," sõnas ta.

Kuidas on aga olukord sealsel rindelõigul kuu ajaga muutunud?

"Enne sõda ei olnud olukord meie liinil eriti pingeline. Meie pihta kasutati miinipildujaid, droone, raskekuulipildujaid jne. Alates sõja algusest lastakse meie ja meie naaberpositsioonide pihta raskerelvastusest. See tähendab kahurväge, tanke, suurekaliibrilisi haubitsaid, Grad rakette jne," kirjeldas Ukraina armee sõjaväelane Vitali.

"Nad kasutavad palju jalaväge, nad ründavad nahaalselt. See tuletab meelde teise maailmasõja taktikat, sest nende silmis ei ole inimesel mitte mingit väärtust, nad on lihtsalt kahuriliha. Nad tahavad massiga lüüa. Lihtsalt tulevad ja tulevad peale. Me hävitame neid ja nad lihtsalt toovad sõdureid juurde. See on täiesti absurdne," rääkis 24. brigaadi pressiohvitser Nazar Ilnitski.

"Nad ei taha enam sõdida, sest nad on kandnud palju kaotusi. Neil ei ole jõudu suure pealetungi ega lahingute jaoks. Neid on juba vähe alles jäänud. Veel natuke ja see "teine armee maailmas" kukub reitingus allapoole," sõnas Ukraina sõjaväelane Serhi.

Oma kaotustest Ukraina sõdurid rääkida ei taha, kuid vaenlaste kaotustest jutustavad nad hea meelega.

"Me võime kindlameelselt väita, et selle kuu aja jooksul, millal sõda on kestnud ja nad hakkasid ründama meie positsioone, on nad kaotanud üle 500 sõduri. Lisaks on haavata saanud 700-800 sõdurit, kes enam lahingutes osaleda ei saa. Hävitatud on 30 tanki, see tähendab, et tankipataljoni enam ei ole, ilma tankideta nad ei saa sõdida. Selline on nende kaotuste suurus. Nad toovad küll mingeid reserve juurde, aga meie sõduritel on motivatsioon kõrgem. Neil ei ole erilist soovi rünnata," rääkis Ilnitski.

Tõsi, motivatsiooniga on ukrainlastel kõik korras. "Me kaitseme siin praegu tervet maailma, Euroopat, me kaitseme teid kõiki. Ja Sokirjanõt samuti. See on koht, kus ma elan," ütles Vladimir.