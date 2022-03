Neljapäev on päikeseline, kuid endiselt külm

Lähipäevil on ilm peamiselt selge, kuid jätkuvalt jahe.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikute lumehoogudega ilm. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -4 kuni -9, kohati kuni -12, rannikul paiguti -1 kraad.

Hommik tuleb samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning läänekaare tuul puhub rahulikult. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, rannikul kuni -1 kraadi.

Päeval on muutlik pilvisus ja kohati on ka lumehooge. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Nädala lõpuni püsib ilm kõrgrõhuharja toel enamasti selge või vähese pilvisusega ning alles esmaspäeval pilvisus taaskord tiheneb ja oodata on ka lörtsi- ja lumesadu. Öösel on õhk karge ning päeval on keskmised +2 ja +3 kraadi lähistel.