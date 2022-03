USA: Vene vägede rünnakud on keskendunud neljale piirkonnale

USA kõrge kaitseametnik ütles neljapäeval, et Venemaa väed keskenduvad rünnakute jätkamisele neljas Ukraina piirkonnas. Ametniku sõnul on Venemaa õhurünnakud suunatud Kiievi, Tšernihiv, Izjumi ja Donbassi piirkondadele.

Oluline 31. märtsil kell 19.22:

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ööl vastu neljapäeva, et tema riik on sõjas Venemaaga pöördepunktis;

- Ukraina relvajõudude teatel jätkavad Vene üksused uusi pealetunge ning kavandavad "rahvavabariigi" moodustamist okupeeritud Hersoni oblastis;

- Mitmel pool Kiievi ümbruses toimuvad endiselt lahingud, teatas Briti rahvusringhäälingu korrespondent neljapäeval koha pealt;

- Ukraina energiafirma: Venemaa sõdurid lahkuvad Tšernobõli tuumajaamast

- Zelenski palus oma pöördumises Hollandi parlamendile anda tema riigile relvi, ülesehitusabi ning kutsus peatama igasugune kaubandus Venemaaga;

- Vene kaitseministeerium kuulutas ümberpiiratud Mariupoli linnas välja vaherahu, et evakueerida linnast sinna jäänud tsiviilelanikud. Vaherahu peaks algama neljapäeva hommikul;

- Ukraina ja Venemaa delegatsioon jätkavad reedel rahukõnelusi, ütles Ukraina läbirääkija David Arahhamia;

- Briti küberluure: Vene üksused tulistasid alla oma lennuki ja keelduvad allumast käskudele;

- Putin: Venemaa peatab gaasitarned läände, kui ei alustata rublades maksmist

- Prantsuse sõjaväeluure juht kindral Eric Vidaud vallandatakse oma kohalt, kuna ta alahindas võimalust, et Venemaa võib Ukrainat rünnata, teatas Prantsusmaa ajakirjandus neljapäeval;

- Venemaa häkkerid püüdsid tungida NATO ja mitme Ida-Euroopa riigi kaitseministeeriumi arvutivõrku, teatas Google'i ohuanalüüside keskus;

- Hoolimata Venemaa kinnitustest, et ta leevendab sõjalist vastasseisu Kiievi ümbruses, on Kiievi eeslinn Irpin Vene vägede pideva tule all, ütles linnapea.

- Ukraina kaitsejõudude neljapäeval avaldatud hinnangu kohaselt on Venemaa relvajõud sõja algusest saadik kaotanud umbes 17 500 sõdurit;

Ukraina vägede peastaap kirjeldas oma öises ülevaates möödunud päeva kohta Vene vägede valmistumist uuteks pealetungideks.

Vene raketilöökide oht Ukraina sõjatööstuse ja logistika objektide pihta püsib. Venemaa Musta mere laevastiku alused on relvastatud tiibrakettidega Kalibr, äsja lõpetati fregati Admiral Makarov relvastamine nende rakettidega.

Venemaa jätkab oma täiendavate üksuste ümberpaigutamist sõjas osalemiseks. Praegustel andmetel jäi siiski valdav osa Ida sõjaväeringkonna üksusi oma paiknemiskohtadesse, mis viitab Venemaa suutmatusele formeerida uusi üksusi Ukrainasse sõdima saatmiseks, märkis Ukraina peastaap.

Lõuna-Ukraina okupeeritud alade kontrollimiseks püüab Venemaa luua sõjalis-tsiviilvalitsust ning alustas ettevalmistusi referendumiks kvaasiriigi loomiseks Hersoni oblasti territooriumil, püüdes luua nn Hersoni rahvavabariiki, väitis Ukraina peastaap.

Volõõnia suunal registreeriti Valgevenes Pinski piirkonnas Vene õhuväe üksused, mis tõenäoliselt olid toodud Ukrainast ära. Tšernihivi piirkonnas prognoosib Ukraina peastaap lähiajal õhurünnakute tugevnemist Ukraina üksustele, mille varjus püüavad Vene relvajõud oma väed ümber paigutada, et blokeerida Tšernihivi linn.

Slobožanski suunal jätkab vaenlane Harkivi blokeerimist, tulistades linna suurtükkidest. Izjumi linna piirkonnas käib suurtükiväeüksuste ümberpaigutamine.

Donetski suunal keskenduvad sissetungijate peamised jõupingutused jätkuvalt Popasna, Rubižne asulate ja Mariupoli lähedaste linnade kontrolli alla võtmisele. Vene väed püüdsid rünnakuid korraldada Popasna, Rubižne, Novobamutõvka, Marõnka ja Zolota Niva asulate piirkondades.

Ümber piiratud Mariupolis jätkavad Vene üksused rünnakuid. Oodatakse ka Vene üksuste rünnakut Kramatorski ja Pokrovski suunal, samuti vägede koondamist Svitlodarski suunas. Varem kaotatud positsiooni taastamiseks püüab vastane käivitada rünnakuid Oleksandrivka suunal.

Ukraina üksused on taastanud kontrolli Orlova, Zagradivka, Kotšubjevka asulate üle.

Zelenski: Ukraina on pöördepunktis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ööl vastu neljapäeva, et tema riik on sõjas Venemaaga pöördepunktis.

Zelenski väljendas kahtlust Venemaa väidete suhtes, et see leevendab võitlust ning ütles, et see on eelmäng uuteks rünnakuteks riigi idaosas Donbassis.

Vene vägede "niinimetatud väljaviimine Kiievi juurest on meie vägede kaitsetegevuse tulemus", rääkis Zelenski Ukraina televisioonis eetrisse antud pöördumises.

"Me ei usu mitte kedagi. Mitte ühtegi ilusat sõna," kinnitas Ukraina president. "Reaalne olukord on lahinguväljal ja see on kõige tähtsam. Me ei anna midagi ära," rääkis Zelenski.

Kommenteerides Venemaaga peetavaid rahukõnelusi, ütles Zelenski, et "need on praegu ainult sõnad, ei midagi konkreetset".

Presidendi sõnul on Ukrainal õigus rahvusvaheliselt üldsuselt küsida relvi, sealhulgas ka lennukeid ja suurtükke. "Vabadus peab olema relvastatud sama hästi kui türannia," rõhutas ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ööl vastu neljapäeva Kiievis telepöördumist tegemas. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukraina energiafirma: Venemaa sõdurid lahkuvad Tšernobõli tuumajaamast

Ukraina riikliku energiafirma Energoatom teatel lahkuvad Venemaa sõdurid Tšernobõli tuumajaamast.

Energiafirma teatel suunduvad lahkuvad Venemaa väed Valgevene piirile. Maha on jäänud vaid mõned üksused, vahendas BBC.

"Okupandid, kes hõivasid Tšernobõli tuumajaama, on asunud kahes kolonnis taanduma," teatas Energoatom.

USA ametnik: Vene vägede rünnakud on keskendunud neljale piirkonnale

USA kõrge kaitseametnik ütles neljapäeval, et Venemaa väed keskenduvad rünnakute jätkamisele neljas Ukraina piirkonnas. Ametniku sõnul on Venemaa õhurünnakud suunatud Kiievi, Tšernihiv, Izjumi ja Donbassi piirkondadele, vahendas CNN.

"Kiiev on endiselt õhurünnakute tõttu ohustatud, hoolimata Venemaa lubadustest piirkonnast tagasi tõmbuda," üles ametnik.

Ukraina siseministeeriumi nõunik ütles neljapäeval, et Izjumi ja Volnovahha vahelisest koridorist on saamas peamine lahinguväli Ukrainas.

"Venemaa tõmbab vägesid Kiievi piirkonnast välja, kuid on veel vara öelda, et sama toimub ka Tšernihivi juures," ütles nõunik.

BBC: Kiievi ümbruses jätkuvad lahingud

Mitmel pool Kiievi ümbruses toimuvad endiselt lahingud, teatas Briti rahvusringhäälingu korrespondent koha pealt.

Ehkki Ukraina vägede kinnitusel on nad Kiievist loodest asuv Irpini linna täies ulatuses tagasi võtnud, on nad hoiatanud elanikke sinna naasmast, kuna see olevat liialt ohtlik.

Lähedalasuvates Hostemeli ja Butša külades jätkuvad samuti lahingud ning Vene üksused on kohal, lisas BBC.

Korrespondent kirjeldas ka seda, kuidas ta nägi oma asukoha lähedal rakettide starti ning lähedal asuvas külas märke õhurünnakust humanitaarvarustuse ladu.

"Seega ei ole pinged siin vähenenud," tõdes BBC ajakirjanik.

Miinide eest hoiatav silt Kiievi lähistel teepervel Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Ukraina armee: Vene väed on Kiievi ümbruses kaotanud ründevõimekuse, muudavad taktikat

Ukraina maavägede staabiülema asetäitja sõnul on Venemaa väed Kiievi ümbruses kaotanud oma ründevõimekuse ja muudavad nüüd taktikat. Venemaa väed eelistavad nüüd rünnata kaugelt ja väldivad otsest võitlust.

"Vaenlane on oma ründamise võimekuse peaaegu ammendanud. Kiievi alla jäänud jõud pole siiski väikesed," ütles staabiülema asetäitja.

Zelenski kutsus Hollandit peatama kogu kaubandus Venemaaga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus oma pöördumises Hollandi parlamendile anda tema riigile relvi, ülesehitusabi ning kutsus peatama igasugune kaubandus Venemaaga.

"Tugevamaid sanktsioone on vaja, et Venemaa ei saaks seda sõda edasi Euroopasse viia," rääkis Zelenski video vahendusel peetud kõnes. "Peatage kogu kaubandus Venemaaga!" kutsus ta üles.

Esimese välismaa liidrina Hollandi parlamendi alamkoja ees kõne pidanud Zelenski ütles, et Holland peab olema valmis Vene energiatarnete lõpetamiseks, et mitte maksta miljardeid Moskva käivitatud sõja eest.

Holland saab Venemaalt umbes 20 protsenti oma tarbitavast gaasist ning Venemaa on muutunud Hollandi jaoks viimastel aastatel üha tähtsamaks kaubanduspartneriks.

Zelenski tegi ka viite Hollandis asuvatele rahvusvahelistele kohtutele. "Need kes andsid käsu pommitada ja tulistada Ukrainat, tuleb panna vastutama. Haagis, tribunalide linnas, teavad inimesed seda," ütles Ukraina president.

Holland on andnud Ukrainale tankitõrjerelvi ja õhutõrjerakette Patriot ning toetab ka NATO idatiiva tugevdamist.

Langenud Ukraina sõdurite matusetseremoonia Lvivis. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Venemaa kuulutas Mariupolis välja vaherahu

Vene kaitseministeerium kuulutas ümberpiiratud Mariupoli linnas välja vaherahu, et evakueerida linnast sinna jäänud tsiviilelanikud. Vaherahu peaks algama neljapäeva hommikul.

"Selle humanitaaroperatsiooni õnnestumiseks teeme ettepaneku viia see läbi koostöös ÜRO põgenikeagentuuriga ja Rahvusvahelise Punase Ristiga," teatas Vene kaitseministeerium.

Humanitaarkoridor Zaporižžjasse läbi Vene vägede käes oleva Berdjanski linna avataks kell kümme kohaliku aja järgi.

Ukraina ei ole seni Venemaa teadet kommenteerinud.

Varasemad katsed kehtestada Mariupolis relvarahu on ebaõnnestunud ning mõlemad pooled on selles süüdistanud vastast. Venemaad on süüdistatud ka okupeeritud alade elanike sunniviisilises saatmises Vene kontrolli all olevatele aladele.

Venemaa president Vladimir Putin nõudis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga taas vastu neljapäeva peetud telefonivestluses Mariupoli alistumist. BBC teatel ütles ta, et see on ainus tee sissepiiratud linna pommitamise lõpetamiseks.

Hukkunud tsiviilisik Irpini tänaval Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Oleksandr Ratushniak

Reedel tuleb rahukõneluste uus voor

Ukraina ja Venemaa delegatsioon jätkavad reedel rahukõnelusi, ütles Ukraina läbirääkija David Arahhamia.

Tema sõnul pakkus Ukraina kahe riigi liidrite kohtumist, kuid Venemaa lükkas selle tagasi, öeldes, et tippkohtumiseks oleks vaja rohkem tööd teha, et võimalikku kokkulepet viimistleda.

Arahhamia ütles pärast teisipäeval peetud kõnelustevooru, et toimus edasiminek, mis lubaks Zelenski ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumist korraldada ning tema sõnul edastati sellekohane ettepanek ka Vene delegatsioonile.

Ehkki Ukraina esindajad ütlesid, et rahukõnelustel võis täheldada positiivseid märke, ootavad nad siiski, mida Venemaa lubadused leevanduseks reaalselt tähendavad.

Putin: Venemaa peatab gaasitarned läände, kui ei alustata rublades maksmist

Venemaa president Vladimir Putin tegi neljapäeval avalduse, et Venemaa peatab gaasitarned lääneriikidesse, kui nad ei alusta alates 1. aprillist rublades maksmist.

"Venemaa gaasi ostmiseks peavad nad avama Venemaa pankades rublakontod. Just nendelt kontodelt hakatakse gaasi eest tasuma alates 1. aprillist. Kui selliseid makseid ei tehta, loeme seda kohustuste täitmata jätmiseks," väitis Putin.

Putini allkirjastatud korralduse kohaselt peavad Venemaa gaasi ostjad avama riigi kontrollitud Gazprombankis spetsiaalsed kontod. See võimaldab vahetada välisvaluuta rubladeks, vahendas Bloomberg.

Draghi: Putin ütles, et praegu pole relvarahu sõlmimiseks õige aeg

Draghi suhtles kolmapäeval telefoni teel Vladimir Putiniga. "Venemaa president Vladimir Putin ütles, et tingimused relvarahu sõlmimiseks Ukrainas pole veel paigas," ütles neljapäeval Itaalia peaminister Mario Draghi.

Draghi sõnul ütles Putin, et praegused gaasilepingud jäävad kehtima ning Euroopa firmad jätkavad maksmist eurodes ja dollarites, mitte rublades, vahendas CNN.

"Ma sain aru, kuid võin eksida, et maksete konverteerimine on Venemaa siseasi," ütles Draghi.

Google: Vene häkkerid ründasid NATO saite

Venemaa häkkerid püüdsid tungida NATO ja mitme Ida-Euroopa riigi kaitseministeeriumi arvutivõrku, teatas Google'i ohuanalüüside keskus.

Google'i raportis ei öeldud, milliseid riike Vene rühmitus, mida tuntakse nimede all Coldriver või Callisto, ründas. Sellega püüti kätte saada sihtmärkide kontode paroole, kasutades äsja loodud Gmaili kontosid.

Google teatas, et ehkki rünnaku edukus on teadmata, siis neil ei ole andmeid, et muud Gmaili kontod oleksid saanud kahjustada.

USA ametnikud on korduvalt teatanud, et Venemaa ja selle toetatud häkkerid võivad rünnata lääneriikide sihtmärke. Venemaa on süüdistused tagasi lükanud.

Irpini linnapea: Venemaa pommitab jätkuvalt

Hoolimata Venemaa kinnitustest, et ta de-eskaleerib sõjalist vastasseisu Kiievi ümbruses, on Kiievi eeslinn Irpin Vene vägede pideva tule all, ütles linnapea.

Irpin oli kolmapäeval Vene raketi-, suurtüki- ja miinipildujatule all, ütles linnapea Oleksandr Markušõn. "Ilmselgelt ei ole siin turvaline. Paljud inimesed hukkusid ja said haavata väljatulistatud mürskudest ja miinidest," ütles Markušõn.

Linnapea väitel tulistasid Vene üksused kahel linnatänaval naisi ja sõitsid siis neist tankidega üle.

Kiievist 20-minutise autosõidu kaugusel loodes asuv Irpin on olnud nädalaid ägedate võitluste tallermaa.

Briti küberluure: Vene üksused tulistasid alla oma lennuki ja keelduvad allumast käskudele

Vene üksused tulistasid kogemata alla oma lennuki ning vägedes on korduvalt esinenud juhtumeid, kus sõjaväelased keelduvad täitmast neile antud korraldusi, väidab Briti küberluure agentuur GCHQ.

Briti küberluure juht Jeremy Fleming ütleb Austraalia ülikoolis neljapäeval peetavas kõnes, et Putin hindas tohutult valesti olukorda Ukrainas ning ülehindas Vene sõjaväe võimekust.

"Me oleme näinud, kuidas Vene sõdurid, kellel napib nii relvastust kui ka meelekindlust, keelduvad täitmast korraldusi, kahjustavad omaenda varustust ja isegi tulistasid kogemata alla oma lennuki," märkis Fleming.

Korrates USA ja Ukraina ametnike sel nädalal öeldut, tõdes ka Fleming, et Putini nõunikud kardavad talle tõtt rääkida.

Liska märkis GCHQ, et Venemaa on teinud korduvalt küberrünnakuid Ukrainale. "Ja me me näeme märke sellest, et Vene kübervõitlejad otsivad sihtmärke riikides, mis vastustavad Venemaa tegevust," lisas ta.

Prantsuse meedia: Vene rünnakuvõimalust alahinnanud luurejuht vallandatakse

Prantsuse sõjaväeluure juht kindral Eric Vidaud vallandatakse oma kohalt, kuna ta alahindas võimalust, et Venemaa võib Ukrainat rünnata, teatas Prantsusmaa ajakirjandus neljapäeval.

Kindral vabastatakse ametist "ebapiisava sisuga briifingute" ja "teemade mittejuhtimise" eest, kirjutas ajaleht l'Opinion.

Prantsuse relvajõudude staabiülem Thierry Burkhard ütles intervjuus ajalehele Le Monde, et Vidaud' ametist vabastamine langeb ajale, kui Prantsuse luureteenistused, sealhulgas ka Vidaud' juhitav teenistus said aru, et on eksinud Venemaa kujutatava ohu suhtes Ukrainale, jäädes eriarvamusele USA luurehinnangutega.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 17 500;

- tankid 614;

- jalaväe lahingumasinad 1735;

- lennukid 135;

- kopterid 131;

- suurtükisüsteemid – 311;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) – 96;

- õhutõrjesüsteemid – 54;

- autod ja muud sõidukid – umbes 1201;

- kütuseveokid – 75;

- operatiiv-taktikalised droonid - 83;

- laevad / paadid – 7;

- eritehnika – 22.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.