Kiik: eesmärgiks on uutes koroonalainetes piirangutest hoidumine

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on piirangud iga koroonaviiruse lainega leebemaks muutunud ja eesmärk on, et järgmistes koroonaviiruse lainetes ei peaks riik enam piiranguid kehtestama, kirjutab Maaleht .

Kiik teeb neljapäevasel valitsusele istungil viiruse langustrendist tulenevalt ettepaneku loobuda maskikohustusest.

Kiige sõnul on viiruse leviku tõus kaasnenud alati uue viiruse tüvega ning omikrontüve uut laialdast levikut ei pea ta tõenäoliseks.

Kiik tõi esile, et iga koroonaviiruse lainega on valitsuse kehtestatud piirangud muutunud leebemaks.

"Kolmandas ja neljandas laines on hoidutud lausalistest sulgemistest ja ei ole olnud ka üleriigilist distantsõppe rakendamist," ütles Kiik. Tema sõnul on praegu eesmärk see, et koroonaviiruse tõttu ei tulekski enam valitsusel piiranguid kehtestada. "Selleks peavad inimesed vastutustundlikult vaktsineerima ja tõhustusdoosi ära tegema."