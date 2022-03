Tarmo Noop lahkub A. Le Coqi juhi kohalt

Ligi 25 aastat A. Le Coqi juhatuse esimehena töötanud Tarmo Noop plaanib ametist lahkuda. Noobi sõnul on käimas uue juhi otsingud ja ta lahkub niipea, kui uus juht on valmis tööle asuma.

Eesti Naisele antud intervjuus ütles Noop, et plaanib ettevõtte juhatuse esimehe kohalt lahkuda ning tippjuhina ka mujal jätkata ei soovi.

Noop ütles ERR-ile, et käimas on otsingud uue juhatuse esimehe leidmiseks ning ametist lahkub ta siis, kui uus juht saab tööle asuda.

"Eesmärk on see, et aprilli jooksul oleme leidnud asemiku ja edasi sõltub sellest, millal on minu järglase võimalik tööle asumise aeg," ütles ta.

"Reeglina need inimesed on kuskil tööl ettevõtte juhtidena ja see ei ole nii lihtne nagu tavalise töölepinguga, et piisab kuuajasest ette teatamisest. Tavaliselt võtab see kuskil kolm kuni kuus kuud," sõnas Noop.

Noop tõi intervjuus Eesti Naisele välja, et teda on ka erinevad erakonnad poliitikasse kutsunud, kuid poliitikasse suunduda ta ei plaani.

Möödunud aastal tegi A. Le Coq 70,8 miljonit eurot käivet ja teenis selle juures ligi 10 miljonit eurot puhaskasumit.