LNG ujuvterminali hankimise otsus jääb viimasele minutile

Majandusministeerium püüab saada Eestisse kiirkorras veeldatud maagaasi ehk LNG ujuvterminali, mis aitaks vähendada sõltuvust Vene gaasist. Kuna aga selleks on vajalik koostöö naaberriikidega, on küsimärgi all, kas see plaan õnnestub sügiseks ellu viia.

Leedus Klaipeda sadamas on ujuvterminal olnud ligi kaheksa aastat. Kas sellist vaatepilti võib tänavu näha ka Paldiskis, on veel küsimärgi all. Majandusministri Taavi Aasa kinnitusel on LNG terminali vaja sügiseks ja selleks tuleb otsus teha erakordselt kiiresti, lähema nädala jooksul. Kuid on küsitav, kas jõuab, kui läbi on vaja rääkida ka naaberriikidega.

"Suur palve oleks olnud, et majandusminister oleks tegelnud selle asjaga varem, mitte tulla nii, et nädal aega on ainult aega. Aga me soovime teha need otsused järk-järgult. On kai investeering, haalamispunkti loomine, mis tuleks niikuinii teha, mis oleks nii-öelda kindlustus selleks, et me saaksime ka LNG-laevu vastu võtta," lausus peaminister Kaja Kallas.

Kallase sõnul on esmajärjekorras oluline luua sügiseks võimekus LNG-d vastu võtta. Samal ajal tuleb pidada läbirääkimisi Soome ja Lätiga, mis liiki terminal siin olema peaks, sest nende vajadus on tunduvalt suurem.

"Tegelikult on investeering ligi 500 miljonit, mis on väga suur raha ja seal tuleks ikkagi vaadata, kas meil on ühisosa Läti ja Soomega. Ja miks? Sellepärast, et Eesti gaasitarbimine aastas on viis teravatt-tundi, Soome gaasitarbimine on 30 teravatt-tundi aastas ja Läti tarbimine on 14 teravatt-tundi aastas," ütles Kallas.

Peaministri kinnitusel on plaanitavas lisaeelarves rida LNG-terminalile olemas, kuid hinda sellel veel juures pole, sest oodatakse lisaselgitusi majandusministeeriumilt.

"Täna Taavi Aas kindlasti teeb selle ettepaneku, et me teeksime põhimõttelise otsuse ära. Mitte tundides, vaid minutites kallinevad kõik hinnad. Ja isegi ei ole võimalik kõiki materjale kätte saada. Kui me kiiresti ei otsusta, siis võibki juhtuda, et me kuue kuuga ei saa (terminali). Praegu on lootus, et me saaksime kuue kuuga selle ujuvterminali püsti ja kindlasti tuleb koostööd teha naaberriikidega, sest nende vajadus gaasi järele on suurem kui meil, aga neil pole jälle sellist unikaalset kohta ja võimalust nii kiiresti seda asja lahendada," rääkis regionaalhalduse minister Jaak Aab.

Soomes peaks sügisel tööd alustama Hamina LNG-terminal, mis on statsionaarne. See katab mõne aastaga kolmandiku soomlaste gaasivajadusest.