Ka järgmised päevad on pigem talvised

Aprilli esimene öö tuleb võrdlemisi pilvitu ja olulise sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi, kohati ka -12, saartel ja läänerannikul on külmakraadid väiksemad.

Hommikul on taevas kergelt pilves aga sademeteta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -3 kraadist saartel kuni -12 kraadini Virumaal.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib olla lume- ja lörtsihooge. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadini.

Nädalavahetuse ilm jätkub võrdlemisi sarnaselt. Laupäeval sadu küll oodata ei ole, kuid pühapäev teeb taas lörtsiga algust ning see jätkub ka uue nädala alguses.

Teisipäeval läheb lörts üle lumeks. Uus nädal algab ka pisut tugevama tuulega. Temperatuur püsib järgnevatel päevadel öösiti miinuses, päeval kerges plussis.