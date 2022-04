Kremli väitel jõudsid Ukraina vasturünnakud Venemaa territooriumile

Oluline 1. aprillil kell 17.25:

- Vene väed taanduvad ja grupeeruvad ümber;

- Briti luure andmetel toovad venelased Gruusiast vägesid juurde;

- Ukraina andis piiri ääres asuva Belgorodi naftabaasi pihta hävitava löögi;

- Vene sõdurid lahkusid Tšornobõlist, olles väidetavalt saanud suuri kiirgusdoose;

- Kiiev teatas edusammudest Kiievi ja Hersoni piirkondades;

- USA: Putin on end väidetavalt isoleerinud;

- Kiiev: Venemaa püüab koondada raketisüsteeme Valgevenesse;

- reedel algasid uuesti kõnelused Ukraina ja Venemaa vahel.

Ukraina kaitseministeerium teatas reedel, et Venemaa väed jätkavad Kiievi regioonis taganemist. Ministeeriumi teatel kasutab Venemaa armee taganemisel ka tsiviilsõidukeid.

Kiievi äärelinna Brovarõ linnapea ütles reedel, et Venemaa väed lahkusid piirkonnast. "Ukraina relvajõud viivad reedel läbi teatud puhastusoperatsioone," ütles linnapea.

Ukraina presidendi Volodomõr Zelenski nõuniku Oleksi Arestovõtši teatel vabastasid Ukraina väed ka pealinnast vahetult põhja pool asuva Võshorodi linna. Linn asub Kiievi oblastis.

Zelenski: taganemine on Vene vägede taktika

Öösel tehtud videopöördumises kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et venelased lahkuvad Ukraina põhjaosast, kuid tema sõnul on tegu taktikalise taganemisega.

"Nad saavad ise ka aru, et nad ei suuda enam sellisele intensiivsele sõjategevusele vastu pidada, nagu nad suutsid märtsi esimeses pooles," märkis Zelenski. "Samas peame mõistma, et Vene sõjaväes on see osa taktikast. See ei ole juhuslik."

"Me teame nende plaane. Teame, et nad liiguvad ära piirkondadest, kus me neid lõime, et nad saaksid keskenduda teistele piirkondadele, mis on väga olulised. Neile, mis võivad meid panna raskesse olukorda," rääkis Ukraina president.

Nii Pentagon kui ka NATO kinnitasid, et Vene väed ei taandu, vaid grupeeruvad ümber.

Zelenski kirjeldas erakordselt keerulist olukorda Ukraina lõunaosas ja Donbassis, kuhu Vene väed koonduvad. Rääkides Hersoni okupeeritud aladest, märkis ta, et venelased püüavad sisse seada oma võimustruktuure ning õigustada oma kohalolekut.

"Ka Donbassi, Mariupoli ja Harkivi suunal koguvad Vene väed rünnakupotentsiaali," sõnas Zelenski.

Zelenski rõhutas ka, et ukrainlased peavad mõtlema tulevikule ning sellele, milline on see riik pärast sõda.

Zelenski kinnitas ka, et ukrainlased võitlevad lõpuni: "Nad [venelased] ütlesid: kolm või viis päeva. Nad arvasid, et sellest piisab neile, et vallutada kogu meie riik. Ning nüüd on juba 36 päeva. Ja me peame vastu."

Venemaa päästeteenistuse foto põlevast Belgorodi naftabaasist. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Kiiev ei kinnita ega lükka ümber Belgorodi naftarajatise ründamist

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja keeldus reedel kinnitamast Kremli väiteid, et Ukraina helikopterid korraldasid õhulöögi Belgorodi linna naftabaasi vastu.

"Tahan rõhutada, et Ukraina viib läbi kaitseoperatsiooni Venemaa agressiooni vastu Ukrainas. See ei tähenda, et Ukraina vastutab iga Venemaa territooriumil toimunud valearvestuse või katastroofi eest. Seetõttu ei kinnita ega lükka ma seda teadet ümber," ütles pressiesindaja.

Ukraina piiri ääres asuvas Belgorodis, mis on saanud Vene armee suureks tugikohaks sõjas, puhkes ööl vastu reedet põleng naftabaasis. Põleb kokku kaheksa suurt kütusemahutit. Kustutamas on linna teatel ligi 200 päästjat, 59 päästeautot ja isegi tuletõrjerong.

Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et naftabaas süttis kahe Ukraina kopteri tehtud õhulöögi tulemusel.

Ukraina kinnitas edukat rünnakut varem reede keskpäeval. Hiljem Kiiev keeldus kinnitamast Kremli väiteid, et Ukraina ründas Belgorodi naftabaasi.

Бєлґород працює українська авіація!

Слава Україні! pic.twitter.com/kTrYwjj5ME — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) April 1, 2022

Varem on Ukraina teinud ilmselt raketilöögi Belgorodi lähedal asunud Vene armee laskemoonalo pihta.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Alla tulistatud Vene helikopter Harkivist idas Mala Rohani asula juures. Autor/allikas: SCANPIX /EPA

Võimalik, et naftabaasi hävitamine tekitab raskusi mitte ainult Vene armee niigi häiritud logistikas, vaid ka Belgorodi, Kurski ja Voroneži oblasti autokütusega varustamisel.

Kreml teatas reedel, et Ukraina rünnak Belgorodi naftabaasile mõjutab ka läbirääkimisi Kiieviga, vahendas BBC.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles reedel, et võimud teevad kõik endast oleneva, et korraldada piirkonnas ümber kütuse tarneahel ja proovivad nii vältida energiavarustuse katkemist Belgorodis.

Ukraina: Vene väed hävitasid Tšernihivi onkoloogiakliiniku

Tšernihivi linnapea ütles reedel telekanalile CNN, et Venemaa hävitas pommitamise käigus regionaalhaigla onkoloogiakliiniku.

"Mõned mürsud tabasid regionaalhaiglat ja haigla onkoloogiaosakond hävis täielikult. Kolm inimest sai raskelt vigastada," ütles linnapea.

Linnapea sõnul pole linnas vett ega elektrit ning toit võib nädala pärast otsa saada. "See on humanitaarkatastroof," ütles linnapea.

Ukraina peastaap: Venelased jätkavad oma vägede tugevdamist Ukraina idaosas

Venelased jätkavad samas oma vägede tugevdamist Ukraina idaosas, seisab ülevaates. Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastite okupeeritud piirkondades püütakse paika panna okupantide administratsiooni.

Eelnevat silmas pidades leiavad Ukraina relvajõud, et okupandid püüavad lähitulevikus tõenäoliselt säilitada sõjalist kohalolekut Ukraina lõuna- ja idaosas.

Valgevene territooriumile on ukrainlaste teatel toodud viis taktikalist lahingugruppi. Kui tagasitõmbunud üksuste lahinguvalmidus on taastatud, oodatakse, et need liiguvad teistesse piirkondadesse.

Siverski suunal tõmbavad okupandid oma vägesid 1. tankiarmee varjus osaliselt tagasi.

Slobožanski suunal jätkavad venelased Harkivi piiramist ning suurtükitulega linna infrastruktuuri ja elamurajoonide hävitamist.

Izjumist lõunas üritatakse murda Ukraina kaitsjate vastupanu ning jätkata rünnakut Slovjanski suunal. See ei ole venelastele edu toonud, märgivad Ukraina relvajõud.

Donetski piirkonnas ei viinud venelased läbi aktiivseid rünnakuoperatsioone, vaid keskendusid sisse piiratud Mariupoli ründamisele.

Ukraina andmed Venemaa kaotustest sõjas

Ukraina peastaap avaldas ka reedel tavapärase vaate Vene armee kaotustele. Nende järgi on Venemaa sõjas kaotanud kokku.

17 700 sõdurit,

625 tanki,

1751 jalaväe lahingumasinat,

316 suurtükiväe süsteemi,

96 mitmikraketiheitjat,

54 õhutõrjesüsteemi,

143 lennukit,

131 helikopterit.

Enda kaotuste kohta Ukraina samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Venemaa on oma kaotuste kohta avaldanud andmeid vaid kahel korral kogu sõja jooksul.

Ukraina sõdur on Kiievi lähistel äsja üle jõe aidanud sõjapõgenike lapse. Jõe ületamiseks on ainus võimalus metalltoru. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Britid: venelased toovad Gruusiast vägesid juurde

Briti luure öise ülevaate järgi paigutab Venemaa osa oma Gruusia okupeeritud aladel asuvaid vägesid ümber, et tugevdada sissetungi Ukrainasse. Lahingugruppidesse koondatakse kuni 2000 Vene sõdurit, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

"On väga ebatõenäoline, et Venemaa plaanis selliselt abivägesid juurde tuua ja see näitab, kui ootamatult suuri kahjusid on venelased pidanud kandma," seisab ülevaates.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 1, 2022

Kiiev: Venemaa püüab koondada raketisüsteeme Valgevenesse

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Venemaa püüab koondada raketisüsteeme Valgevene kaguossa.

"Vaenlane üritab raketisüsteeme koondada Homeli linna lähedale. Ilmselt tahavad nad korraldada sealt raketirünnakuid või kasutada neid väljapressimise ja hirmutamise vahendina. Seetõttu kasutab Venemaa Valgevene territooriumi jätkuvalt oma agressiooni läbiviimisel," ütles Maliar.

"Vaenlane ei loobu oma plaanidest vallutada täielikult Donetski ja Luganksi oblastid. Nad proovivad oma vägesid tugevdada ka Harkivi piirkonnas," märkis Maliar.

USA: sõda on Venemaale strateegiline katastroof

Valge Maja teatel on ameeriklastel tõendeid, et Ukraina vastu algatatud sõda on olnud Venemaa jaoks strateegiline katastroof.

"Oleme näinud ümberlükkamatuid tõendeid, et tegu on Venemaa jaoks strateegilise katastroofiga," ütles kommunikatsioonidirektor Kate Bedingfield. Ta lisas, et Venemaa püüab parasjagu oma sissetungi esialgseid eesmärke ümber sõnastada.

Vene väed lahkusid Tšornobõlist

Vene väed lahkuvad Tšornobõlist, pärast seda kui kaevikuid kaevanud sõdurid said suuri kiirgusdoose, väitis Ukraina riiklik elektriettevõte Energoatom.

Neljapäeva hilisõhtul avaldas firma teate, milles ütles, et Vene väed on Tšornobõli keelutsoonist lahkunud. Ka tuumajaama töötajad kinnitasid, et kõrvalisi isikuid nende territooriumil pole.

Energoatomi teatel leidis kinnitust, et Vene väed kaevasid keelutsooni ümbritsevasse metsa kaitserajatisi ja kaevikuid ning tegu on kõige rohkem saastatud piirkonnaga kogu keelualal.

"Seega pole ime, et okupandid said märkimisväärseid kiirgusdoose ning nad läksid paanikasse pärast esimeste haigusnähtude ilmnemist. Need avaldusid väga kiiresti," seisab Energoatomi Telegrami-postituses.

Rahvusvaheline aatomienergia agentuur IAEA teatas, et nad ei ole suutnud kinnitada väiteid Vene vägede saadud kiirgusdooside kohta ning ukrainlaste tehtud avaldustele otsitakse kinnitust.

Purustatud Vene tank 31. märtsil Harkivist idas Mala Rohani asulas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Mariupolisse tuleb humanitaarkoridor

Venemaa kaitseministeeriumi teatel avatakse reede hommikul humanitaarkoridor Mariupolis, et tsiviilelanikud pääseksid linnast välja. Väidetavalt avatakse humanitaarkoridor Mariupolist Zaporižžjasse kell 10 hommikul.

"Otsus sündis pärast Prantsuse presidendi ja Saksa kantsleri isiklikke palveid president Vladimir Putinile," seisis ministeeriumi avalduses.

Samal ajal on Mariupoli poole teel Ukraina bussid humanitaarabiga, eesmärgiga tuua linnast ära sinna lõksu jäänud tsiviilelanikud, ütles Ukraina asepeaminister.

Putin on end väidetavalt isoleerinud

USA president Joe Biden ütles, et Vene president Vladimir Putin paistab olevat end isoleerinud. Ta märkis, et on ka viiteid sellele, nagu ta oleks osa oma nõunikke vallandanud või lasknud panna koduaresti. Samas ei esitanud ta nende väidete kohta mingeid tõendeid.

Hiljem Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace justkui kinnitas seda väidet, andes intervjuud Sky Newsile.

"President Putin ei ole enam see jõud, kes ta varem oli. Ta on nüüd mees puuris, mille ta ise ehitas. Ta on isoleeritud. Tema armee on kurnatud, ta on kandnud märkimisväärseid kaotusi. Vägeva Vene armee maine on hävitatud."

Wallace lisas, et Putin ei pea pärast toime tulema üksnes Ukrainas kordasaadetu tagajärgedega, vaid ka nende tagajärgedega, mis ta korraldas omaenda sõjaväele.