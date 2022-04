Reitinguagentuur S&P kärpis Eesti riigireitingu väljavaadet

Reitinguagentuur Standard and Poor's (S&P) kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- ja muutis reitingu väljavaate positiivse pealt stabiilseks.

"Agentuur küll muutis sõjaga kaasnevate mõjude tõttu reitingu väljavaadet, kuid kinnitas, et meie riigirahandus ja institutsionaalne raamistik on endiselt tugevatel alustel ning riigivõla tase madal. Pikemas vaates suudab Eesti ajutise majanduskasvu vähenemise ja suure kulusurvega toime tulla ilma, et krediidivõime halveneks," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe.

Agentuur kinnitas reitingu väljavaate stabiilsel tasemel tulenevalt mõjudest, mis kaasnevad Venemaa kallaletungiga Ukrainale.

Agentuuri hinnangul mõjutab sõda lühiajalises vaates majanduskasvu ja suurendab eelarvekulutusi seoses suurenevate kaitsekulutustega, energiaarvete kompenseerimisega kodumajapidamistele ja Ukraina põgenike vastuvõtmisega Eestis. Samas kinnitas S&P, et pikemas vaates toetavad EL-i fondide kasutamine ja tugevad makromajanduse näitajad Eesti majanduse tagasipöördumist kindla kasvu juurde.

Sõja mõjul prognoosib agentuur Eestile tänavu 1,8 protsendist majanduskasvu ja senisest kõrgemat inflatsiooni. Viimast kergitavad ülespoole kõrged tooraine- ja energiahinnad. Majanduskasvu pärsib ka nõrgenenud välisnõudlus.

Valitsussektori võlatase jääb agentuuri hinnangul järgmisel kolmel aastal alla 18 protsendi sisemajanduse koguproduktist.

Reitingu langetamiseni võiks agentuuri hinnangul viia see, kui konflikti mõjud Eestile osutuvad oodatust suuremaks või konflikt eskaleerub väljaspoole Venemaad ja Ukrainat.

Reitingu tõstmist peab agentuur lühiajalises vaates vähetõenäoliseks, kuna keeruline on prognoosida Venemaa-Ukraina sõja tulemust.