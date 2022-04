Finnairil seisab sanktsioonide tõttu ees sadade inimeste koondamine

Kuigi praegused sanktsioonid Venemaale ja ka Venemaalt läänele kehtivad mai lõpuni, ei usu Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei, et need nii pea läbi saaks. Euroopa Liit valmistub sanktsioonidega jätkama.

See omakorda tähendab, et Ukrainas toimuva sõja kestmisel võivad sanktsioonid kaasa tuua Euroopa lennufirmade Aasia-suunaliste lendude püsiva languse. Soomlaste Finnair on aastaid panustanud Aasia lennuühenduste loomisse ja veel nädal tagasi teatas firma, et jätkab peamistesse Aasia sihtkohtadesse lendamist, kuid on teinud graafikutes hulga muudatusi.

Nüüd aga kirjutab Soome rahvusringhääling Yle, et Finnairil tuleb lähiajal koondada sadu inimesi. Hiljuti lõppesid arutelud selle üle, mida teha Venemaa kehtestatud keeluga, ning leiti, et alates aprillist on vajadus koondada 75-155 pilooti ning 110-360 pardateenindajat. Lõplik vajadus sõltub sellest, kuidas arenevad sündmused Ukrainas.

Investeerimisfirma Inderesi peaanalüütik Antti Viljakainen ütles, et Finnairil tuleb tõenäoliselt lähiajal läbi mõelda kogu kontserni äristrateegia. Samas on ettevõttel korralik sularahapuhver – 2021. aasta lõpus ulatus see 1,7 miljardi euroni.

Teisalt on kaubaveohind viimastel aastatel kolmekordistunud, mis lubab Finnairil teha kaubalende Vene õhuruumi kõrvalt.

Päästerõngas võib tulla ka Indiast, kus kiire majanduskasv on tekitanud nõudluse uute lennuühenduste järele. Finnair otsib võimalusi vahendada reisijaid ja kaupa India ja Põhja-Ameerika vahel. Finnair juba lendab Delhisse ning alustab kevadel lende Mumbaist Helsingisse.

Viljakaineni hinnangul ei suuda aga India asendada kaotatud ühendusi Aasia kirdeosas.

Kui Venemaa ülelennukeeld jääb pikemalt kehtima, võib see tähendada Euroopa ja Kirde-Aasia vaheliste reiside ümbersuunamist Venemaast lõunapoole. Seega liiguvad ümberistumised suurematesse lennujaamadesse Dohas, Abu Dhabis, Dubais või Istanbulis.