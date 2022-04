Vene armee koosseisu kuuluvad Lõuna-Osseetia sõdurid põgenevad Ukrainast

Lõuna-Osseetia endine juht Eduard Kokoitõ kinnitas, et 300 sõdurit naasis Ukrainast koju Lõuna-Osseetiasse, vahendas The Times.

Kiievi andmetel saatis Venemaa Ukrainasse 1200 Lõuna-Osseetia sõdurit. Ukrainas tegutseb veel 800 Abhaasia päritolu sõdurit.

Lõuna-Osseetia on Venemaa poolt hõivatud Gruusia territoorium. Augustis 2008. aastal eskaleerus relvastatud konflikt Lõuna-Osseetia ja Gruusia vahel. See andis Venemaale ettekäände Gruusia vastase sõja alustamiseks. Venemaa tunnustas seejärel Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvust.

Ukraina toetas Thbilisit Vene-Gruusia sõja ajal. Paljud Lõuna-Osseetia inimesed vihkavad seetõttu Kiievit. Ukraina ja Gruusia suhted on viimaste kuude jooksul aga halvenenud. Gruusia pole kehtestanud Moskva-vastaseid sanktsioone. Ukraina kutsus nädala alguses oma suursaadiku Gruusiast tagasi.

Lõuna-Osseetia piirkonna juht ütles kolmapäeval, et territoorium plaanib ühineda Venemaaga. "Usun, et ühinemine Venemaaga on meie strateegiline eesmärk, meie rahva soov," ütles Lõuna-Osseetia juht Anatoli Bibilov.

Neljapäeval teatas Ukraina Luganski separatistliku piirkonna juht, et kaalub referendumi korraldamist ja Venemaaga ühinemist. Donetski separatistliku piirkonna juht Deniss Pušilin toetab ka Venemaaga liitumist.

Abhaasia on aga varem öelnud, et ei plaani liituda Venemaaga.