Canberra ei saa Hiinas jälgida Austraalia ajakirjaniku kohtuprotsessi

Hiina ringhäälingu CGTN endine saatejuht Cheng Lei vahistati 2020. aasta augustis. Süüdistus esitati alles eelmisel aastal. Kompartei ei täpsustanud, milles teda süüdistatakse. Cheng Lei perekond väidab, et ta pole kuritegu sooritanud.

Austraalia suursaadik Hiinas Graham Fletcheri sõnul öeldi talle, et ta ei saa menetlust jälgida. Kompartei väidab, et kohtus menetletakse konfidentsiaalset informatsiooni.

"See on väga murettekitav ja väga kahetsusväärne. Me ei saa usaldada salaja läbi viidud protsessi tõelevastavust," ütles Fletcher.

Hiina võimud väidavad ametlikult, et Cheng jagas välismaal riigisaladusi.

"Meil pole informatsiooni Chengi vastu esitatud süüdistuste kohta. See on osa põhjusest, miks me oleme mures," ütles Fletcher.

Hiina ja Austraalia suhted halvenesid 2020. aastal järsult. Canberra leidis, et tuleb korraldada sõltumatu uurimine koroonaviiruse päritolu kohta. Seetõttu võis Chengi vahistamine olla seotud ka poliitikaga, hindas The Times.

Analüütikud eeldavad, et Hiina läbipaistmatu kohtusüsteem mõistab Chengi kindlasti süüdi. Selline süütegu toob tavaliselt kaasa kuni kümneaastase vangistuse, maksimaalne karistus on eluaegne vanglakaristus.

Austraalia diplomaadid külastasid viimati Chengi 21. märtsil. Enne süüdistuse esitamist hoiti Chengi pool aastat kinni spetsiaalses valveruumis. Tal puudus juurdepääs advokaatidele ja ta ei saanud kohtuda oma perekonnaga.

Cheng sündis Lõuna-Hiina Hunani provintsis. Lapsepõlves emigreerus ta Austraaliasse ja sai hiljem riigi kodanikuks. Hiinas on topeltkodakondsus keelatud.

Cheng naasis Hiinasse 2000. aastatel ja 2012. aastal liitus ta riikliku ringhäälinguorganisatsiooniga.