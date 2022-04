Swedbank peatas Vene sanktsioonide tõttu kahe fondi osakutega kauplemise

"Swedbank Venemaa Aktsiafondi ja Templeton Eastern Europe Fund`i osakutega kauplemine on ajutiselt suletud. Eesmärgiks on kaitsta fondide kõigi osakuomanike õigusi ja huve, sest me ei suuda hetkel tagada fondide investeeringute usaldusväärset hindamist," teatas pank oma klientidele.

"See tähendab, et fondi märkimis- ja müügikorralduste esitamine on endiselt võimalik (Swedbank Venemaa Aktsiafondi puhul ainult müügikorraldused), kuid need täidetakse pärast fondi uuesti kauplemiseks avamist," lisas Swedbank.

Swedbanki Investeerimisfondide juht Age Petter selgitas ERR-ile, et otsust tehti, kuna pärast Venemaa rünnakut Ukrainas peatas Moskva aktsiabörs oma töö.

"Swedbank Venemaa Aktsiafond on feederfond Swedbank Roburi Rysslandsfondile. Kuna masterfondi osakuhinda ei arvutata seoses Vene börsi kinniolekuga, siis ei arvutata ka meie fondi osakuhinda," ütles Petter. "Kauplemine Venemaa Aktsiafondiga suleti 25. veebruaril, kui kauplemine lõppes ka Ryslandsfondiga," lisas ta.

Fondi viimane arvutatud maht oli 9,5 miljonit eurot, selle osakuomanikke on kõigis kolmes Balti riigis.

Petteri sõnul sõltub see, kui kauaks fondidega kauplemine peatatud on, Venemaa börsi otsustest ja lubadest, milliste varadega ja kellele on kauplemine lubatud.

"Samuti on kauplemine sõltuvuses sõjast Ukrainas, kehtestatud sanktsioonidest või võimalikest lisanduvatest sanktsioonidest," rõhutas Swedbanki Investeerimisfondide juht. "Täiendavaid kauplemispiiranguid meie fondidele praegu ette näha ei ole," kinnitas ta.

Swedbank Venemaa Aktsiafondi ühe kuu tootlus oli panga kodulehe andmeil 25. veebruari seisuga -28,72 protsenti, kolme kuu tootlus -47,11 ja kuue kuu tootlus -45,05. Arvestuslik ühe aasta tootlus oli -34,69 protsenti.

Templeton Eastern Europe Fund`i ühe kuu tootlus oli panga kodulehe andmeil 25. veebruari -21,72 protsenti, kolme kuu tootlus -35,25 ja kuue kuu tootlus -31,71 protsenti. Ühe aasta arvestuslik tootlus sama kuupäeva seisuga oli -15,23 protsenti.