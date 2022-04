Narva-Jõesuu spaahotelle Vene turistide kadumine ei mõjuta

Narva-Jõesuu spaad on Vene turistita toimetulekut harjutanud alates pandeemia algusest. Kui enne koroonat moodustasid Vene turistid külastajatest pea poole, siis praegu on neid asendanud siseturistid. Ukraina kriisi taustal on külastajate hulk isegi tõusnud.

"Meie põhiliseks turistiks on siseturist. Märtsikuu lõpetasime 55-protsendise täituvusega, veidi üle poole, mis on Covidi tingimustes põhimõtteliselt üsnagi hea tulemus. Külastatavus kasvab," lausus Noorus SPA hotelli turundusjuht Igor Šustrov.

Meresuu SPA hotellis on täidetud 70 protsenti tubadest. Suveks peaks spaahotell pilgeni täis saama.

"Korvasime Vene turisti puudumise kohalike turistide abil, kes on taas meie juurde tulema hakanud. Loodame, et suvel tuleb samasugune kohalike turistide voog nagu eelmisel suvel ning ehk isegi suurem, seepärast oleme optimistlikult meelestatud," lausus Meresuu SPA&Hotelli tegevjuht Igor Baranov.

Spaahotellid loodavad suveturismi toel korvata pandeemiapiirangute ja energiakandjate hinnatõusust tekitatud kahju. Kas see ka õnnestub, pole selge, sest gaasihind on ettearvamatu.

"Kui gaas hakkab maksma stabiilselt 1000 dollarit või eurot 1000 kuupmeetri eest, siis tuleme toime, tõstame veidi hindu ning optimeerime kulusid, me saame oma tegevust jätkata. Kui me räägime gaasi hinnast 3000 või 4000 eurot, siis tähendab see faktiliselt meie äri lõppu," ütles Baranov.

Spaaturismi taastumine toob kaasa ka hinnatõusu, suveks kerkivad nii veekeskuste kui hotellitubade hinnad.