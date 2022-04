Nädalavahetus toob lumesaju

Öö vastu laupäeva tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti on udu. Tuul puhub põhjakaarest 1 kuni 8 meetrit sekundis, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -12 kraadi.

Hommikul on taevas võrdlemisi selge ja sajuta. Kohati võib olla udu. Puhub endiselt põhjakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist saartel kuni -8 kraadini Narvas.

Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib olla lumehooge. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi, Lõuna-Eestis ka kuni +4 kraadi.

Pühapäev teeb aga sajuga uuesti otsa lahti ning see jätkub ka uuel nädalal. Esmaspäeval tõuseb ka tuul. Alates teisipäevast läheb lörts üle lumeks ning see jätkub ka kesknädalal. Temperatuurid püsivad väikese langusega päeval ikka plusspoolel, öösel on endiselt miinuskraadid.