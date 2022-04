Ukraina väed on Kiievi ümbruses vabastanud mitukümmend asulat

Suuri kaotusi kandnud Vene väed on Kiievi lähistel mitmest tähtsast asukohast lahkunud ning plaanivad suurrünnakut Donbassis. Kiievi kinnitusel on Ukraina väed võtnud Kiievi ümbruses tagasi üle 30 asula.

Oluline 2. aprillil kell 17:22:

- Ukraina väed on Kiievi ümbruses vabastanud üle 30 asula;

- kavandatakse seitsme evakuatsioonikoridori avamist;

- Ukraina õhuvägi palub läänelt moodsaid sõjalennukeid ja õhutõrjesüsteeme;

- Vene väed lahkusid Antonovi lennujaamast;

- USA annab Ukrainale täiendavat sõjalist abi;

- Mariupolist õnnestus 3000 inimest evakueerida;

- Vene eliitüksus on kandnud suuri kaotusi.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel on 2. aprilli seisuga sõjategevuses hukkunud umbes 17 800 Vene sõdurit.

Hävitatud on 631 tanki, 1776 soomukit, 317 suurtükki, 100 mitmikraketiheitjat, 54 õhutõrjesüsteemi. Alla on lastud 143 sõjalennukit ja 134 helikopterit. Lisaks on põhja lastud seitse sõjalaeva.

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš ütles laupäeval, et Ukraina väed on Kiievi piirkonnas võtnud Vene vägedelt tagasi üle 30 asula.

Arestovõtš lisas, et riigi idaosas hoitakse rindejoont ning oodata on ränki lahinguid Ida- ja Lõuna-Ukrainas ning Mariupoli eest.

Laupäeval teatas Ukraina riiklik aatomienergiafirma Energoatom, et Tšornobõli tuumajaamas heisati pärast Vene vägede lahkumist taas Ukraina lipp. Tšornobõli jaam oli olnud Vene vägede käes alates esimesest sõjapäevast.

Dnipropetrovski oblasti kuberneri sõnul katkestasid Vene vägede õhurünnakud rongiliikluse ja põhjustasid tulekahju.

Rakett tabas raudteed Pavlohradi piirkonnas. "Üks rakett tabas raudteed. Rööpad ja elektriliinid on saanud tugevasti kannatada. Rongi vagunid plahvatasid, rongiliiklus pandi seisma," ütles kuberner Valentin Reznitšenko, kelle sõnul keegi surma ei saanud, üks inimene sai vigastada.

Ukraina relvajõudude sõnul toob Venemaa Transnistriast vägesid

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel üritab Venemaa sõjategevusse kaasata vägesid Moldovas asuvast Transnistria piirkonnast. Nimelt on Ukraina relvajõud märganud Vene vägede ja nn Transnistria üksuste ümberpaigutamist, mis võib tähendada ka rünnakut Ukraina vastu.

Ukraina relvajõudude sõnul kannavad venelased Luhanski regioonis suuri kaotusi, näiteks Popasna küla lähedal toimunud lahingut tõttu viidi haiglasse 30 haavatud kadõrovlast.

Ukraina väed lõid peastaabi sõnul reedel tagasi üheksa vaenlase rünnakut Donetski ja Luhanski suunalt. "Meie sõdurid hävitasid kaheksa tanki, 44 soomustatud lahingumasinat, 16 ühikut sõidukeid ja 10 suurtükisüsteemi," seisis teates.

Värske Maxari satelliidifoto näitab, et Vene vägede sõjatehnika on Antonovi lennuväljalt kadunud. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Maxar Technologies

Vene väed pommitasid evakuatsioonikonvoid

Luhanski oblasti kuberneri sõnul evakueeriti laupäeval oblastist 2700 tsiviilisikut, kuid Vene väed pommitasid linnadest evakueerunud inimesi.

"On võimatu läbi rääkida orkidega (kurjuse jõudude armee sõdurid Tolkieni "Sõrmuste isandas" – toim.). Vene väed pommitavad meelega evakueerimise ajal. Mürsud plahvatasid kohtumispaikade juures. Õnneks jäid kõik ellu," ütles kuberner Serhi Haidal.

Haidal lisas, et neile, kes evakueeruda ei saanud, viidi toiduabi. "Evakueerimine jätkub. Bussid ootavad inimesi igal hommikul," lausus ta.

Ukraina asepeaminister Irina Verentšuk teatas, et laupäeval on kavas avada evakuatsioonikoridorid Mariupolist Zaporižžjasse

Eratransport liigub mööda evakuatsiooniteed, peatudes Mangušis, Berdianskis, Tokmakis, Vasylivkas ja Kamjanskes, enne kui jõuab lõppsihtkohta Zaporižžjasse.

Busside ja erasõidukite marsruut peaks toimima ka Berdianskist Zaporizhziasse, peatused on kavandatud Tokmakis, Vasylivkas ja Kamjanskis. Samuti avanevad evakuatsiooniteed Venemaa kontrolli all olevast Luganski oblastist Rubižne linnast Donetski idaosas asuvasse Bahmuti, mis on samuti Venemaa kontrolli all.

Ülejäänud liinid sõidavad Nižnõist Bahmuti, Severodonetskist Bahmuti, Popasnast Bahmuti ja Lüsõtšanskist Bahmuti.

Hävitatud Vene tankid Kiievi lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

ÜRO: Ukrainast on põgenenud 4,1 miljonit inimest

Alates Vene vägede sissetungist 24. veebruaril on Ukrainast põgenenud 4,14 miljonit ukrainlast, teatas ÜRO pagulasorganisatsioon UNHCR laupäeval.

Reedega võrreldes on arv kasvanud 35 000 inimese võrra.

90 protsenti riigist lahkunutest on naised ja lapsed, sest 18- kuni 60-aastased armeekõlbulikud mehed riigist lahkuda ei tohi.

Lisaks 4,14 miljonile ukrainlasele on viie nädala jooksul Ukrainast lahkunud 205 000 seal elanud välismaalast.

Ukraina õhuvägi palub läänelt moodsat tehnikat

Ukraina õhuvägi palub Twitteris tehtud avalduses lääneriikidelt sõjalist abi moodsate sõjalennukite ja õhutõrjesüsteemide näol.

Ukraina õhuväe sõnul on Ukraina piloodid võimelised ka näiteks F-15 või F-16 hävitajatega lendamise selgeks õppima kahe-kolme nädalaga. Rääkides õhutõrjest, palub Ukraina õhuvägi USA Patriot-süsteeme või Norra süsteemi NASAMS.

Ukraina õhuvägi märgib, et sõda võib venida palju pikemaks kui lääneriigid arvavad ning õhus on venelastel selge ülekaal.

Vene relvajõud ründasid nafta rafineerimistehast Ukraina keskosas

Hommikul teatas Kiievist ida pool asuva Poltava regiooni juht Dmitri Lunin, et pommitati nii Poltava linna kui ka Krementšukki, viimases langes rünnaku alla suur nafta rafineerimistehas.

Reedel toimus rünnak Venemaa Belgorodi linnas asuvale naftabaasile. Ukraina juhtkond ei ole seni kinnitanud, et rünnaku taga olid Ukraina relvajõud.

Intervjuus Fox News-ile ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et ei aruta oma otsuseid vägede ülemjuhatajana, kui temalt küsiti, kas Ukraina ründas reedel Venemaa linnas Belgorodis asuvat naftabaasi.

"On asju, mida jagan ainult Ukraina sõjaväe relvajõududega, kui nad minuga räägivad," ütles Zelenski.

Suurbritannia kaitseministeeriumi kinnitusel võivad Belgorodi kütusemahutite hävimine reedel ja Belgorodi lähistel asuvas laskemoonalaod toimunud plahvatused 30. märtsil mõjutada Vene relvajõudude logistikat ja eriti mõjutatud võivad olla Harkivit ründavad Vene väed.

USA annab Ukrainale täiendavat sõjalist abi

USA annab Ukrainale täiendavalt 300 miljoni dollari eest julgeolekuabi, vahendas CNN Pentagoni.

Uus abipakett sisaldab Switchblade´i droone, soomukeid, öövaatlusseadmeid, laskemoona ja droonivastaseid süsteeme.

Samuti on kavas teha liitlastega koostööd, et saata Ukrainale Nõukogude liidus tehtud tanke, kirjutas New York Times.

Ühe USA riigiametniku sõnul alustatakse tankide tarnimisega peatselt. Ta ei öelnud mitu tanki Ukrainale antakse või millistest riikidest need Ukrainasse lähevad. Allika sõnul annavad tankid Ukrainale võime viia läbi pikamaa suurtükirünnakuid Donbassis.

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles, et alates president Joe Bideni ametisse astumisest on Ühendriigid lubanud Ukrainale kokku 2,3 miljardi dollari eest julgeolekualast abi.

Vene väed on lahkunud Antonovi lennujaamast

Satelliidipildid kinnitavad Vene vägede lahkumist Kiievi külje all asuvalt Antonovi ehk Hostomeli lennujaamast, vahendas CNN.

See lennujaam oli esimesi sõja tulipunkte, mille pärast käisid sõja alguses ägedad lahingud.

Ukraina sõdurid venelastelt saadud soomukit remontimas. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Zelenski: riigi idaosas on väga raske olukord

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski rääkis, et Mariupolist õnnestus 3000 inimest evakueerida, vahendas BBC.

Zelenski sõnul toimus edukas tsiviilisikute evakueerimine ka Donetskis, Luhanskis ja Zaporižzias, kust evakueeriti samuti 3000 inimest.

Ta lisas, et Türgi aitas Venemaa ja Ukraina vahel kokku leppida ka surnute ja haavatute Mariupolist välja viimist.

Zelenski sõnul on riigi idaosas väga raske sõjaline olukord.

Laupäeva hommikul avaldatud videos rääkis president, et Vene väed on riigi põhjaosast aeglaselt, kuid nähtavalt lahkumas. Aga ta hoiatas, et venelased valmistavad ette uusi ja tugevaid rünnakuid Donbassi regioonis ja Harkivi linnale.

Unesco kinnitusel on alates sõja algusest 24. veebruaril Ukrainas hävinud 53 ajaloolist kohta. Nende seas 29 kirikut, 16 ajaloolist hoonet, neli muuseumi ja neli monumenti.

Vene eliitüksus on kandnud suuri kaotusi

BBC kirjutas, et Kostromas baseeruvat Vene eliitüksust, 331. langevarju rügementi on tabanud sõjas suured kaotused ning väljaanne kinnitab vähemalt 39 üksuses teeninud sõduri surma. Kostroma kohalike sõnul on hukkunuid aga 100 ringis.

Üksus, mida peetakse prestiižikamaks Vene relvajõududes ning mis on osalenud Tšetseenia sõdades, 2014. aastal Donbassis ja võtab regulaarselt osa Moskvas Punasel väljakul toimuvatel paraadidel, langes rünnaku alla lähenedes Kiievile Valgevene suunalt.