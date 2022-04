Reedel tuli Eestisse 680 sõjapõgenikku, kellest 321 olid transiidil

Sõjapõgenikest 202 olid lapsed. Kokku on Eesti alates 27. veebruarist vastu võtnud 26 079 Ukraina sõjapõgenikku.

Ajutise kaitse taotlusi on kokku registreeritud 14546 inimesele.

Majutuskohtades on kokku 5173 inimest, nendest lapsi 2093.

Päev varem oli majutuskohtades 6409 inimest, nendest lapsi 2429.

Hädaolukorra ühendstaabi sotsiaalkaitse grupi juht Kert Valdaru ütles ERR-ile, et langus majutuskohtade hõives tähendab, et osad inimesed on leidnud endale omal käel elamise sugulaste või sõprade juures ning osad on leidnud üürikorteri.

"Osad viis riik pikaajalistele majutuspindadele. Lühiajalisel majutuspinnal on need, kes on esitanud ajutise kaitse saamiseks taotluse. Kui otsustatakse, et talle antakse ajutine kaitse, siis riik otsib talle pikaajalisema elamise," rääkis Valdaru.