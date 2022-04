Hiina ei poolda endiselt sanktsioone Venemaa vastu

Euroopa Komisjoni juhid lootsid avaldada survet Pekingile, et too ei aitaks Moskvale kehtestatud lääneriikide sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Hiina välisministeeriumi teatel ei tasuks ülehinnata Hiina rolli ning tavapäraseid kaubandussuhteid ei peaks mõjutama sõda, mille algataja ei ole Hiina.

"Hiina rolli ei tuleks ülehinnata, sest sõjaline tegevus on otsus, mille langetab suveräänne riik. See oli Venemaa iseseisev otsus. See ei tööta nii, et läheneme venelastele ja ütleme, et peatage sõda ja siis nad lõpetavadki. See ei käi nii. Teema võti ei ole Hiina kätes. See on Washingtonis, Brüsselis, see võib olla ka Moskvas," lausus Hiina välisministeeriumi Euroopa asjade peadirektor Want Lutong.