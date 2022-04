Pühapäev tuleb jahe, võib sadada lund

Ööl vastu pühapäeva tõmbub kuiva ja külma õhuga kõrgrõhuhari Eesti kohalt pisut lõuna poole ning päeval laieneb Skandinaavia põhjaaladelt madalrõhkkonna serv Läänemere ümbrusse. Niiskust tuleb juurde ning see soodustab lume-, lörtsi- ja vihmahooge.

Öö vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub muutliku suunaga ja rahulikult ning õues on külma -4 kuni -9, kohati lausa -13, rannikul aga paiguti null kraadi.

Hommik tuleb selge ja vähese, Põhja-Eestis kohati vahelduva pilvisusega, ent sajuta. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 8, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni -8, rannikul mõnel pool natuke soojem.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Esmaspäeval hakkab pilvisus tihenema ning on oodata laialdasemaid lume- ja lörtsisadusid, mis vaikselt kanduvad edasi ka järgnevatele päevadele. Üldiselt on järgmise nädala ilm päris heitlik ja ka temperatuur ei paku suuremat elamust jäädes öösel miinuspoolele ning päeval on kas null või napilt üle selle.