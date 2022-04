Ukrainal on kontroll Kiievi oblastis, Vene väed keskenduvad Donbassile

Oluline 3. aprillil kell 6.50:

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul keskenduvad Vene väed Donbassi ja Lõuna-Ukraina võtmisele;

- Briti luure teatel ei lase Ukraina õhutõrje Vene lennukitel plaanide järgi tegutseda:

- Läbirääkimised on Putini ja Zelenski kõnelusteks valmis.

Reutersi teatel oli pühapäeva varahommikul kuulda Odessas plahvatusi, kuid nende allikat ei ole veel kinnitatud.

Britii luure: Ukraina õhutõrje loob Vene lennukitele väljakutseid

Briti luure teatel loob Ukraina õhukaitse Vene lennukitele väljakutseid, hoolimata Vene vägede püüdlustest Ukraina õhukaitset hävitada.

"Ukraina jätkab Vene õhuvägedele väljakutsete loomist. Vene lennukid on haavatavad lühi- ja keskmaa õhutõrjesüsteemidele," teatas Briti kaitseministeerium.

Venemaa ei ole suutnud võtta kontrolli alla Ukraina õhuruumi, kuna pole leidnud ega hävitanud Ukraina õhutõrjesüsteeme, märkis ministeerium. Seetõttu ei saa Vene väed ka tagada õhust kaitset, et maad mööda edasi liikuda.

Ministeeriumi teatel on Vene õhujõud väga aktiivsed Ukraina kaguosas, "tõenäoliselt seetõttu, et Venemaa keskendub oma sõjaliste operatsioonidega sellele piirkonnale," märkis ministeerium.

Zelenski: Vene väed plaanivad võtta Donbassi ja Lõuna-Ukraina

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma öises videos, et Ukraina väed on saavutanud kontrolli Kiievi ja Tšernihivi aladel. "Aina enam Ukraina lippe lehvib piirkondades, mis olid ajutiselt okupeeritud."

Zelenski sõnul tugevdab Ukraina oma kaitset ida suunal ja Donbassis. "Me teame, et vaenlasel on reservid surve suurendamiseks idas. Mis on Vene vägede eesmärk? Nad tahavad võtta nii Donbassi kui Lõuna-Ukraina," ütles ta.

"Mis on meie eesmärk? Kaitsta end, oma vabadust, oma maad, oma rahvast," ütles Zelenski.

Zelenski kiitis Ukraina sõdurite vaprust ja vastupidavust, kuid märkis, et riik pole saanud lääneriikidelt ühtegi moodsat raketitõrjesüsteemi.

Zelenski kritiseeris ka Ungari peaministrit Viktor Orbanit, öeldes, et ta on "Euroopas pea ainus, kes avalikult toetab Putinit".

Läbirääkimised on Zelenski ja Putini kohtumiseks valmis

Ukraina läbirääkimiste delegatsiooni juht David Arahhamia ütles laupäeval, et rahuleppe töövariandiga on jõutud piisavalt kaugele, et kahe riigi juhid saaksid omavahel otse rääkida.

Arahhamia sõnul on Venemaa nõustunud kõigi Ukraina ettepanekutega peale nende, mis puudutavad Krimmi.

Töödokumendid on Arahhamia sõnul jõudnud nii kaugele, et kahe riigi presidendid saaksid omavahel otse rääkida, kuid töö jätkub veel mitme teemaga.

Venemaa pole Ukraina läbirääkija sõnu kommenteerinud. Venemaa poole läbirääkimiste juht Vladimir Medinski ütles peale reedest kõneluste vooru, et riigi positsioon Krimmi ja Donbassi osas pole muutunud.

Venemaa süüdistab Punast Risti Mariupoli humanitaarabi läbikukkumises

Punase Risti teatel jätkus laupäeval operatsioon inimeste Mariupolist välja saamiseks.

Vene kaitseministeerium süüdistas Punast Risti, et ei saanud reedel ega laupäeval linna abi toimetada.

Venemaa süüdistab Punast Risti selles, et abikonvoid ei jõudnud reedel ja laupäeval Mariupoli linna, kuna Punase Risti töötajad tegid teel plaanimata peatusi ning mõned sõidukid eemaldusid konvoist.