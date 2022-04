Arenguseire Keskus: Eesti maksusüsteem ei pea kulutuste kasvule vastu

Arenguseire Keskus toob oma aastaraamatus välja, et Eesti maksusüsteem ei pea tulevikukulutustele vastu. Suurima löögi all on sotsiaalmaks, kuna maksubaas kahaneb ning samal ajal vajadus ravi, pensioni ja sotsiaalteenuste järele ühiskonna vananedes kasvab.