Ilusat ilma peab veel mõnda aega ootama

Nädalavahetus on olnud küll jahe, kuid sellegipoolest võrdlemisi päikesepaisteline. Uus nädal katab aga taeva sajuste pilvedega.

Esmaspäeva öösel liigub väike kõrgrõhuhari üle Eesti kagusse ning see hoiab sademed veel vaka all. Samal ajal laieneb Skandinaaviast üle Läänemere madalrõhkkonna serv, mis kogub päeval jõudu ning jõuab õhtuks Gotlandi lähistele ja tõstab tuule tugevamaks. Hommikuks jõuavad meieni ka sademed, mis päeva jooksul katavad terve Eesti suunaga läänest itta. Teisipäeval liigub aktiivne madalrõhkkond üle mere ja toob meile rohkelt lörtsi lisaks. Päeval jõuab see Soome lahe äärde, mis teeb küll sajuhood nõrgemaks kuid lumisemaks.

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Kohati sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde kiirusega 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2.

Esmaspäeva hommikul on Eesti läänepoolses osas pilvine, ida- ja lõunaservas näeb veel pisut selget taevast. Suurt sadu ei ole. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on Eesti läänepoolses osas 0 kuni +2, ida- ja lõunaosas -2 kuni -4.

Esmaspäeval on taevas peamiselt pilves. Tihe lume- ja lörtsisadu levib aegamisi üle maa itta, kohati tuleb sekka ka vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-15, saartel ja Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on +2 kuni +5°C. Halvenevad ka teeolud ning valitseb libeduseoht!

Nädal jätkub sajuselt. Teisipäeval ja kolmapäeval sajab lund ning jätkuvalt on tugev ka tuul. Kui senimaani on veel siin-seal pisut päikest näha, siis alates neljapäevast läheb taevas veelgi rohkem pilve ning töönädala lõpuni sajab nii vihma kui lörtsi. Iiliti püsib tugev ka tuul. Päevased temperatuurid on terve nädala napilt üle 0 kraadi. Öised temperatuurid vahelduvad -6 kraadist kuni +3.

Seega rõõmustavaid sõnumeid kevadest peab veel mõnda aega ootama.