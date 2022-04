Hongkongi juht ei kandideeri tagasi ametisse

"Sellel otsusel oli ainult üks põhjus ja see on perekond. Olen kõigile varem öelnud, et perekond on minu kõige tähtsam prioriteet. Nad leiavad, et mul on aeg lõpetada," ütles Lam.

Lam keeldus kommenteerimast, kes võib tema asemel saada uueks piirkonna juhiks. Lami sõnul pole ta oma tulevikuplaanide üle otsust veel teinud.

Lam sai Hongkongi juhiks 2017. aastal. Ta lubas Hongkongi ühendada, kuna linnas puhkesid varem demokraatiameelsed protestid. Lami juhtimise ajal tugevnes linnas aga veelgi Hiina kommunistliku partei mõjuvõim. Partei kehtestas Hongkongis 2020. aasta juunis vastuolulise riikliku julgeoleku seaduse.

Lam ütles 2019. aastal, et "linna juht peab põhiseaduse järgi teenima kahte isandat".

"Need on keskvalitsus ja Hongkongi inimesed. Poliitiline manööverdamisruum on väga-väga piiratud," märkis Lam.

Hongkongi linnavalitsuse valib välja väike valimiskomisjon, kuhu kuuluvad kompartei liikmed. Seetõttu peab saama järgmine linnajuht Pekingi heakskiidu.

Hongkong naasis 1997. aastal Suurbritannia võimu alt Hiina võimu alla. Kokkuleppe kohaselt tagati linnale laiaulatuslik autonoomia. Kompartei väidab, et ei piira linnas inimeste vabadusi. Pekingi teatel oli julgeolekuseadust vaja selleks, et pärast rahutusi taastada vajalik stabiilsus.