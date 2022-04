Bideni kantseleiülem: president ei usu, et Hunter Biden rikkus seadust

Valge Maja kantseleiülem Ron Klain ütles pühapäeval, et USA president Joe Biden ei usu, et tema poeg Hunter Biden rikkus seadust. Hunter Bideni varajasem äritegevus tekitab USA-s üha rohkem küsimusi.

USA justiitsministeerium uurib jätkuvalt lobitöösüüdistusi Ukraina energiafirmaga Burisma seotud konsultatsioonifirma vastu. Selle firma juhatusse kuulus kunagi Hunter Biden, vahendas The Hill.

Klain andis intervjuu telekanalile ABC. "Muidugi on president kindel, et ta ei rikkunud seadust. Selle üle otsustab aga justiitsministeeriumi, Valge Maja selles ei osale," ütles Klain.

ABC saatejuht George Stephanopoulos juhtis tähelepanu ka eelmisel nädalal ilmunud ajalehe Washington Post raportile, milles kirjeldati Hunter Bideni ärisuhteid Hiina energiafirmaga.

"Kas president on kindel, et tema perekond ei ületanud mingeid eetilisi piire?" uuris Stephanopoulos Klainilt.

"President on kindel, et tema perekond käitus õigesti. Aga ma tahan tõesti öelda selgelt, need on Hunteri ja tema onu tegevused. Need on eraasjad. Need ei puuduta presidenti. Ja Valges Majas ei tegele keegi nende küsimustega," vastas Klain.

Telekanali CNN analüütik Elie Honig ütles kolmapäeval, et on võimalik, et Hunter Bideni vastu esitatakse süüdistus tema äritegevuste tõttu.

"See on väga põhjalik potentsiaalselt tõsiste föderaalkuritegude uurimine," ütles Honig.

Ajalehe New York Post kolumnist Miranda Devine kirjeldab raamatus "Laptop from Hell" Hunter Bideni äritehinguid Hiina energiafirmaga CEFC. Väidetavalt kinkis Hiina firma Hunter Bidenile 80 000 dollarit väärt teemandi ja pakkus veel kümneid miljoneid dollareid.

Devine väidab raamatus, et Hunter Biden pakkus teeneid CEFC-le, et aidata hiinlastel äri maailmas laiendada.

Vabariiklased väidavad, et kutsuvad Hunter Bideni kongressi tunnistusi andma, kui nad vahevalimised võidavad.