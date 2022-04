Teisipäev tuleb tugeva tuule ja sajuga

Teisipäeval kujundab Eesti ilma üle Läänemere Lõuna-Soome kohale liikuv madalrõhkkond, mis jätkab päeval oma teekonda põhja suunas. Pöörise läheduses on meie ilm tiheda saju ja tugeva tuulega. Sajab peamiselt lörtsi, lõuna pool vihma, Põhja-Eestis tuleb ka lund.

Ööl vastu teisipäeva sajab lund ja lörtsi, mõnel pool tuiskab, kohati tuleb ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 18, Liivi lahe ümbruses kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommik on mitmel pool vihma ja lörtsiga, põhjas tuleb ka lund. Puhub tugev lõuna- ja edela-, saartel loodetuul. Õhutemperatuur on -1 ja +2 kraadi vahel.

Päev jätkub lume, lörtsi ja vihmaga. Õhtupoolikul lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub järk-järgult edelasse ja läände ning ulatub 8 kuni 13, puhanguti 20 meetrini sekundis, saartel ja läänerannikul ulatub lääne- ja loodetuul 25 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadini.

Kolmapäeva öösel on kohati, päeval mitmel pool lumehooge. Tuul on puhanguline ja nõrgeneb alles õhtul. Õhutemperatuur on öösel -8 kuni 0 kraadini, päeval jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Neljapäeva öösel levib uus lume- ja lörtsisadu üle maa, päeval läheb sadu lõuna poolt üle vihmaks. Tuul hakkab tugevnema. Öösel on õhus miinuskraadid, päeval plussid, Lõuna-Eestis võib tulla sooja kuni 10 kraadi.

Reede on vihma- ja kohati ka lörtsisajuga ning tugeva tuulega. Õhus on kuni õhtuni plusskraadid. Laupäeval lisandub niiskeid pilvi, õhk on öösel ja ennelõunal külmem.