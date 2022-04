Eesti aukonsul Ungaris: isolatsioonist on vaja välja saada

Kas valimiste tulemus üllatas teid?

Päris üllatust ei olnud, sest aastast 2010 on Fidesz võitnud ja tänavused valimised olid eelmistega üsna sarnased. Nüüd arvati küll, et Fidesz kahte kolmandikku ei saa.

Aga mis võis olla põhjus, et vaatamata tasavägisemat heitlust ennustanud arvamusküsitlustele sai Fidesz sellise mäekõrguse võidu?

Praegune olukord. Naabermaades on sõda ja ebamäärane olukord. Kardetakse, mis saab. Ja loomulikult Fidesz kasutas osavalt ära opositsiooni möödalaskmisi. Opositsioon võib-olla oleks pidanud omalt poolt palju konkreetsemalt asju sõnastama. Aga opositsioon koosneb kuuest jõus. Need jõud on küll liidus, aga liitudevaheline koostöö ei ole alati kõige parem.

Millest tuli opositsiooni peaministrikandidaadi Peter Marki-Zay ebaedu?

Arvatavasti toetas teda see, et ta ise ütleb alati enda kohta, et ta on parempoolne. Sellega oleks olnud võimalik saada hääli ka parempoolsete käest, aga tundub, et see üldse ei õnnestunud.

Ja tal puudus rutiin. Ennast on vaja täpselt väljendada. Pole kõige parem, kui igal õhtul peab rääkima, et see, mis ma ütlesin, ei ole täpselt niimoodi, et sellest tuleb teisiti aru saada. Nüüd ta sai lüüa ka linnas, mille linnapea ta on. Mitmed opositsioonijuhid ütlevadki nüüd, et tema ei olnud õige valik. Ta on omamoodi andekas noormees, ta on näinud välismaad, ta on ka Kanada kodanik. Aga rutiin täiesti puudub.

Nüüd, kui Orban sai oma võimule kinnitust, kuidas ta seda riiki rahvusvaheliselt tüürib? Kas see lõhe lääne ja Ungari vahel aga ka värske lõhe teiste Višegradi riikide ja Ungari vahel pigem suureneb?

Višegradi riikide kohta tuleb ütelda, et Poola on ikkagi viimasel ajal öelnud, et koostöö Ungariga ikka jätkub vaatamata probleemidele ja sellele, et idapoolne poliitika on Poolal päris teistsugune kui Ungaril. Aga Poola jaoks on ka tähtis, et oleks Ungari toetus.

Aga kui Ungari jääb päris üksinda, siis on kindlasti vaja muudatusi teha. Isolatsioonist on kuidagi vaja välja saada. Enne sõja lõppu vaevalt see õnnestub. Ja vaatamata sellele, et Ungari omalt poolt toetas NATO ja Euroopa Liidu sanktsioone, on ta ikkagi isolatsioonis. Ja Orbani kõige tähtsam ülesanne on, kuidas sellest nüüd nii välispoliitiliselt kui sisepoliitiliselt välja jõuda.

Aga kas Orbanil paistab selleks üldse tahet? Tema pühapäevane võidukõne küll sellele tahtele ei viidanud.

Isegi ilmselt tema ei oodanud, et ta võit on nii suur. Aga ta peab aru saama sellest, et kaua aega üksinda ei saa olla. Ka Ungari ajalugu on õpetanud, et üksinda sa ei jõua kuskile. Ma usun, et mingisuguseid samme ta ikka püüab astuda. Nii kaua isolatsioonis olla ei ole võimalik.

Kas Ungari itta avanemise poliitika võib liikuda nüüd veel rohkem ida poole?

Sellel on ka oma piirid. Kui Ungari on nii NATO kui Euroopa Liidu liige, siis ta peab otsustama, kui kaugele on võimalik minna. Loomulikult sellest võib kasu olla. Majandussuhted peavadki head olema. Ainult et kui kaugele minna, kus täpselt on see piir, see on see küsimus.

Aga ikkagi, kas Ungari paistab praegu tüürivat ülejäänud Euroopast kaugemale või sellele lähemale?

Loodame, et lähemale, sest ei ole muud valikut. Ungari elanikkonna suur osa toetab ikkagi Ungari kuulumist Euroopa Liitu. Ja NATO-sse astumise paberid allkirjastas Orban ise 2003. aastal.

Samas on Ungari praegu täiesti sõltuv Vene maagaasist ja naftast. Kui need tarned lõpetataks, siis üheksa või kümne päeva jooksul lihtsalt elu jääks seisma. See ei ole tehtud ainult Orbani, vaid ka eelmiste valitsuste poolt. Aga sellest oleks vaja kuidagi lahti saada. Loomulikult on suhted Venemaaga tuleviku suur küsimus.