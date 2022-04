Lääs on Butšas toimunust šokis

Oluline 5. aprillil, kell 6:05:

- Zelenski lubas uurida Vene vägede tegevust okupeeritud aladel;

- Ukraina luure avaldas Butšas tegutsenud Vene sõjaväelaste nimed;

- Biden süüdistas Putinit sõjakuritegudes;

- Saksamaa ja Prantsusmaa saatsid välja kümneid Vene diplomaate;

- Kuleba: Butša peab tooma muutuse.

Ukraina relvajõud ei teatanud ööl vastu teisipäeva suurematest muutustest lahinguväljal ega ka Venemaa rünnakutest.

Küll aga jätkusid reaktsioonid lääne suurriikidest Butšas avastatud massimõrvale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas põhjalikult uurida Vene vägede tegevust aladel, mille Ukraina üksused on okupantide käest vabastanud.

"Me juba teeme kõik mis võimalik, et identifitseerida võimalikult ruttu kõik Vene sõjaväelased, kes nendes kuritegudes on osalenud," rääkis Zelenski ööl vastu teisipäeva tehtud pöördumises. "Meie riik hakkab seda tegema koostöös Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste institutsioonide, muuhulgas Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga," lisas Ukraina president.

"Kõik okupantide kuritöö on dokumenteeritud. Vajalik protseduuriline baas on olemas, et tuua süüdi olevad Vene sõjaväelased kohtu ette iga nende kuritöö eest, mis nad sooritavad," rõhutas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul on ta teemat arutanud juba Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni, Poola presidendi Andrzej Duda ja Austria kantsleri Karl Nehammeriga.

Zelenski sõnul on Vene sõdurid vabastatud Butšas tapnud ja piinanud rohkem kui 300 tsiviilelanikku.

"Praeguseks on infot rohkem kui 300 inimese tapmise ja piinamise kohta ainuüksi Butšas. On tõenäoline, et see nimekiri pikeneb, kui kogu linn on läbi vaadatid. Ja see on ainult üks linn," rääkis Zelenski.

Tema sõnul on juba infot, et ohvrite arv võib olla veelgi suurem Borodjankas ja teistes vabastatud linnades.

"Palhydes Kiievi, Tšernihivi ja Sumõ oblasti vabastatud külades tegid okupandid asju, mida kohalikud ei näinud isegi natside okupatsiooni ajal 80 aastat tagasi. Okupandid pannakse selle eest kindlasti vastutama," rääkis Zelenski.

Ukraina president ütles, et esineb teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil.

Ukraina luureteenistus avaldas nimekirja Vene sõjaväelastest, kes nende väitel osalesid Butšas rahulike elanike tapmises.

Ukraina kaitseministeeriumi kodulehel avaldatud nimekirjas on umbes 2000 sõjaväelase nimed, auastmed, sünniajad ja passi numbrid.

"Pidage meeles! Kõik sõjakurjategijad tuuakse kohtu ette nende kuritegude eest Ukraina rahulike elanike vastu," öeldi teates.

Samal ajal ütles Ühendkuningrii anonüümsust palunud valitsusametnik Briti rahvusringhäälingule BBC, et valitsus kaalub samme Vene relvajõudude vaneohvitseride suhtes. Meetmed võivad sisaldada nii sanktsioone kui ka üksikisikute vastutusele võtmist Ukrainas sooritatud kuritegude eest.

Biden süüdistas Putinit sõjakuritegudes

USA president Joe Biden süüdistas esmaspäeval Venemaa liidrid Vladimir Putinit sõjakuritegudes ning kutsus pidama kohut Butšas toimunud tapmiste korraldajate üle.

"Mäletate, et mind kritiseeriti Putini nimetamise eest sõjakurjategijaks. Te nägite, mis toimus Butšas. See kinnitab, et ta on sõjakurjategija," ütles Biden esmaspäeval Washingtonis ajakirjanikele, kui oli saabunud nädalavahetuselt.

USA presidendi sõnul tuleb toimunu kohta andmeid koguda, et oleks võimalik pidada kohut Butšas toimunud kuritegude toimepanijate üle.

USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Washington kogub kohtupidamiseks vajalikke andmeid neljast allikast: USA ja liitlasriikide esindajate käest, sealhulgas luuretelt; Ukraina vaatlejatelt koha pealt; rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sealhulgas ÜRO-lt; rahvusvahelise sõltumatu meedia esindajatelt.

Sullivani sõnul käivitab USA kohtupidamise kas Rahvusvahelises Kriminaalkohtus (ICC) või mõnes muus kohtus. USA ei ole ICC-ga ühinenud.

Saksamaa ja Prantsusmaa saatsid välja kümneid Vene diplomaate

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid esmaspäeva õhtul, et saadavad riigist välja kümneid Vene diplomaate, kes tegutsevad nende riikide julgeoleku vastu.

Prantsusmaa välisministeerium teatas 35 ja Saksamaa 40 Vene diplomaadi väljasaatmisest.

Tegemist on üle-Euroopalise sammuga, märkis Prantsusmaa välisministeerium oma teates.

Kuleba: Butša peab tooma muutuse

See mis juhtus Butšas, peab tooma muutuse selles, millega lääs Ukrainas tahab aidata, ütles Ukraina välisminister Dmõtru Kuleba esmaspäeva õhtul.

"Butša tapatalgud peavad kaotama lääne igasuguse kõhkluse või vastumeelsuse aidata Ukrainat kõigi vajalike relvadega, et kaitsta oma maa ja vabastada see Vene okupantide käest," rääkis Kuleba BBC telesaates "Hardtalk".

Kuleba sõnul vajab Ukraina lennukeid, tanke, mitmikraketiheitjaid, soomukeid, aga ka sanktsioonide tugevdamist Venemaale.

Kuleba rõhutas, et sõja tulemust ei otsustata mitte ainult lahinguväljal, aga ka Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide kabinettides, kus tehakse otsused, mis tasemel Ukrainat aidata.

"Ma olen valmis vahetama iga kaastundeavalduse või tunnustuse tanki või lennuki vastu või gaasi- või naftaembargo vastu, mis aitaks säästa inimelusid Ukrainas," lisas välisminister.