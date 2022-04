Tallinnas läheb sügisel esimesse klassi 4000 last

Tallinnas alustab sügisel esimeses klassis kooliteed üle 4000 lapse. Linna kinnitusel on igale lapsele on õppekoht elukohajärgses munitsipaalkoolis kindlustatud.

Kuus Tallinna kooli võtavad esimesse klassi ülelinnalise vastuvõtuga. Seitse kooli komplekteerivad lisaks elukohajärgsele vastuvõtule ülelinnaliselt ühe klassi.

Lapsevanemad said 1. - 15. märtsini esitada taotluse koolikoha määramiseks. Viivi Lokk Tallinna haridusametist ütles, et praeguseks on veel umbes tuhandel lapsevanemal taotlus esitamata

Ülelinnalise vastuvõtuga koolides hakkab uuel õppeaastal õppima õppima 473 last. Loki sõnul on see arv enam-vähem sama, mis eelmiselgi aastal.

Neid andmeid, kui palju soovijaid ühele õppekohale ülelinnalise vastuvõtuga koolides oli, haridusamet ei korja.

Igal aastal on ka neid õpilasi, kes soovivad kooli minna varem, kui koolikohustus ette näeb. Tänavu soovib Tallinnas esimesse klassi minna umbes 300 kuueaastast.