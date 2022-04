Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Signe Riisalo Ukraina põgenikest

Ukraina sõjakoleduste eest on lahkunud Euroopasse juba üle nelja miljoni põgeniku ja Eestisse on neist jõudnud üle 25 000. Kas teated jõhkratest sõjakuritegudest käivitavad uue põgenikelaine, kuidas siia saabunud põgenikke aidata ja millised on meie kõige suuremad väljakutsed, selgitab ETV saates "Esimene stuudio" sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.