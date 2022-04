Elektri börsihind tõuseb kolmapäeval 119 euroni

Teisipäeval oli päeva keskmine hind 83,37 eurot ja esmaspäeval 72,39 eurot megavatt-tunnist.

Soodsam on elekter kolmapäeva öösel kella ühest kolmeni, kui see maksab 60,08 eurot.

Kallim on elekter hommikul kella üheksa ja kümne vahel, kui tunnihind on 179,61 eurot.

Lätis ja Leedus on päeva keskmine elektri börsihind Eestiga võrdne, Soomes on see aga mõnevõrra soodsam ehk 81,83 eurot megavatt-tunnist.