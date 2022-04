Valitsus loodab lisaeelarve kinnitada neljapäeval

Aab ütles ERR-ile, et äärmisel juhul lükkub lisaeelarve kinnitamine järgmise nädala algusesse.

"Üks asi, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valitsuskabinetile täpsemalt tutvustama on kogu see LNG võimekuse plaan. See tähendab konkreetseid summasid. Kas on investeeringuteks sinna raha vaja? Kas on võimaliku ujuvterminali rentimiseks raha vaja? Konkreetset skeemi ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeerium veel esitanud. Sellest sõltub ka number, kas lisaeelarvesse on veel midagi vaja või ei ole," lausus Aab.

Aab rääkis, et Reformierakonnaga ei ole veel kokkuleppele jõutud ka hinnaleevenduste paketi osas. "See puudutab nii inimeste toimetulekut, makse, aktsiise ja riskigruppide toetamist," sõnas Aab.

"Seal me oleme erinevaid ettepanekuid vahetanud ja eks me ka läheneme kokkuleppele," lisas ta.

Pigem võib Aabi sõnul sel neljapäeval lisaeelarve kinnitamist takistada LNG terminali rajamisega seotud detailide arutamine, kuigi Aabi sõnul poliitilisi eriarusaamu selles küsimuses ei ole. "Mõlemad osapooled tahavad seda lahendada. Nüüd tuleb välja valida kõige mõistlikum variant," ütleb Aab.