Erakondade reitingud: Reformierakonna tõus peatus

Erakondade toetusnumbrid ei näidanud nädalaga märkimisväärset muutust ning peatus ka Reformierakonna seitse nädalat kestnud tõus. Esikolmiku moodustavad endiselt Reformierakond, EKRE ja Eesti 200, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS iganädalasest erakondlikku eelistuse küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22 protsenti, ja Eesti 200 17,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Möödunud nädalal toetas Reformierakonda 29 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,4 protsenti ja Eesti 200 17,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna edu teisel kohal oleva EKRE ees on hetkel 6,6 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Eesti 200, kes jääb EKRE-st 4,5 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (17,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,1 protsenti) ning Isamaa (viis protsenti). Isamaa toetus on viimase kuue nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates eelmise aasta maist. Erakonna Eestimaa Rohelised toetus oli 1,7 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,7 protsenti ja opositsioonierakondi 34,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. märtsist 4. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.