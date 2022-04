Otse kell 11: kuidas säästvamalt ehitada?

Konverentsil on esindatud poliitikakujundajad, tellijad, ehitajad, teadlased, arhitektid ja kliimaspetsialistid. Konverentsi peaesineja on Aalto Ülikooli ressursitõhusa ehituse professor Matti Kuittinen, kes on rohepöörde ja ehitussektori vastastikuste mõjude vallas üks tunnustatumaid eksperte Põhjamaades.

Konverentsi avab keskkonnaminister Erki Savisaar ja päeva juhib kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska.