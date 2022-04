Kell 14.05 "Reporteritund": toidujulgeolek ja julgeolekuvarud

Et kodus peaks olema vähemalt nädalane toiduvaru lühema kriisi üleelamiseks, see on paljudele juba selge. Kas Eestil on ka mingid suuremad julgeolekuvarud ulatuslikuma kriisi puhuks? Kas peaksime sel kevadel rohkem külvama ja kuidas täita EL-i rohepöörde reeglit, et viis protsenti põllumaast tuleb jätta sööti? Neid teemasid uurib saatejuht Kaja Kärner.

"Reporteritund" algab Vikerraadios kell 14.05.