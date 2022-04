Kell 21.40 "Esimene stuudio": Pevkur ja Reinsalu vaenulikust sümboolikast

ETV saates "Esimene stuudio" on täna teemaks vaenulik sümboolika ning selle keelamise üle arutlevad reformierakondlane Hanno Pevkur ja Urmas Reinsalu Isamaast.

Kas Georgi lint ja Nõukogude sõjaväelase munder on karistatav provokatsioon või võõrandamatu väljendusvabadus? Milline on riigikogu mänguruum vaenulike sümbolite piiramisel ilma, et kehtestataks meelsuskontroll? Küsimusi küsib saatejuht Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.