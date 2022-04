Uuring: Hiina kirurgid eemaldasid elusate surmamõistetud vangide südameid

ANU teadlased uurisid tuhandeid Hiina meditsiinidokumente ja jõudsid järeldusele, et kirurgid tapsid operatsiooni käigus mõned vangid. Uuringu autorid väidavad, et paljud vangid olid veel elus, kui nende organid "välja lõigati".

Uuringu avaldas ajakiri American Journal of Transplantation. Uuring väidab, et Hiina sõjaväehaiglates rikuti ülemaailmset meditsiinieetikat. Uuring ei jõudnud järeldusele, kas keegi vangidest oli elundi eemaldamise ajal ka teadvusel, vahendas The Times.

"Leidsime, et arstid said riigi nimel timukateks ja hukkamise viisiks oli südame eemaldamine. Need operatsioonid olid arstidele ja haiglatele väga tulusad," ütles uuringu kaasautor Matthew Robertson.

Robertsoni sõnul oli sellise operatsiooniga seotud 56 haiglat ja enam kui 300 meditsiinitöötajat. "Operatsioonid viidi läbi surmamõistetud vangide seas, kelle hulka võisid kuuluda poliitvangid või tagakiusatud etnilised uiguurid," väitis Robertson.