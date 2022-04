Kapo kahtlustab kaht inimest rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises

Kaitsepolitseinikud pidasid kolmapäeval kinni kaks inimest, keda kahtlustatakse rahuvastases kuriteos, täpsemalt rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises. Kahtlustus on seotud Sputniku portaaliga.

Kaitsepolitseiamet teatas, et "eelmisel aastal alustatud kriminaalasjas kogutud materjalide järgi on alust kahtlustada, et Jelena (43) ja Mati-Dmitri (50) tegid Sputnik Meedia portaali kaudu sanktsioonialusele inimesele kättesaadavaks rohkem kui 350 000 euro väärtuses majanduslikku ressurssi".

Raha selleks tuli kahtlustuse kohaselt Venemaalt. Lisaks hoidsid nad portaali jätkuvalt tegevuses ka pärast Euroopa Liidu 1. märtsil 2022 kehtestatud sanktsiooni. Kahtlustus on esitatud karistusseadustiku § 931 järgi.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern selgitas, et kriminaalasi on alustatud rahvusvaheliste sanktsioonidega keelatud majandussidemete kahtluse tõttu.

"Euroopa Liit kehtestas rahvusvahelised sanktsioonid Ukraina riigi ja rahva vastu toime pandud rahvusvaheliste kuritegude tõttu. Sanktsioone rikkudes pannakse toime rahuvastane kuritegu. Portaalis avaldatud sisule me selles kriminaalmenetluses hinnangut ei anna," ütles Pern.

"Rahvusvahelised sanktsioonid on oluline vahend taastamaks rahu, mille rikkumist Ukraina vastu alustas Venemaa juba 2014. aastal," ütles kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp. "Paraku juba enam kui kuu aega on Venemaa ja tema armee läinud veel kaugemale ning pannud toime rahuvastaste kuritegude kõrval ka inimsusevastaseid- ja sõjakuritegusid."

Rahuvastaste kuritegude, seahulgas sanktsioonide rikkumise, uurimine ja selle kohta andmete kogumine on Eesti riigile prioriteet. "Suhtume seaduse täie rangusega rahuvastaste kuritegude uurimisse ning anname oma parima, et eeluurimine põhjalikult ja seda arvestades võimalikult efektiivselt lõpule viia," ütles Puusepp.

Kriminaalmenetlust viib läbi kaitsepolitsei riigiprokuratuuri juhtimisel.