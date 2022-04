Soomest jõudis Tartusse sajandivanune mootorlaev

Tartusse Emajõele on Soomest jõudnud sajandivanune mootorlaev Sandra, mis on kantud ka ajaloolise tähtsusega laevade nimekirja. Kui laev läbib uuenduse ja kantakse registrisse, saab Sandrast laeva omaniku sõnul ka Eestis vanim käigusolev mootorlaev.

1922. aastal valminud laev võiks järgmisest aastast olla vanim Eestis tegutsev. Selle laeva juhtimine nõuab võrdlemisi palju jõudu ja on üsna raske.

"Väljakutse on kindlasti selle juures see, kuidas seda siin kitsa jõe peal juhtida. Kuna tal on nooljas kuju, siis tal inertskäik on päris suur ja ümber pööramine nõuab vilumust ja kogemust. Kui uuematel laevadel on hüdroroolid juba peal, siis sellel on trossrool ja päris väikese sõrmega seda laevarooli ei keera, on ikka mehemoodi jõudu vaja," rääkis kapten Madis Ess.

Praeguseks Eesti vetele jõudnud laeva seiklused said alguse Ahlströmi laevatehasest Varkauses Soomes juba eelmise sajandi alguses. Nii on 100 aasta jooksul laeva kohta kogunenud ka põnevaid lugusid.

"Mingid jutud, mis meile kaasa anti, räägivad ka sellest, et Romanovite suguvõsa üks liige oli tellinud selle laeva varem, aga kuna tal kullakoorem varastati ära, siis jäi laev seisma ja härra Ahlström ehitas selle endale. Aga selle kohta ei ole ükski muuseum veel päringutele vastanud. Kuna ta oli Soomes ka ajalooliste laevade registris, siis tuli dokument kaasa, et omal ajal oli ta Euroopa üks uhkeimatest laevadest," rääkis laeva omanik Albert Lass.

Lisaks pikale ja põnevale ajaloole oli laeva uuele omanikule ka sümpaatne selle välimus ja emotsioonid esimesest kohtumisest.

"Kui me läksime selle laevaga kohtuma, siis omanik kuidagi võlus ja laev võlus. Omanik on nüüd 84-aastane vanem härra. Temaga lihtsalt vesteldes, võiks öelda, et tema valis mind. Ta vaatas, et teatepulk edasi anda tulihingelistele veemeestele oli mõistlik otsus," ütles Lass.

Nii on omanikul plaan laev originaaljoont järgides taastada järgmiseks kevadeks. Seejärel võiks ligi 90 inimest mahutav laev pakkuda sõidurõõmu ka teistele huvilistele.