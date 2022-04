Ühendkuningriik saadab Ukrainale soomukeid

Briti sõjaväejuhid koostavad plaane soomukite saatmiseks Ukrainale, teatas väljaanne The Times neljapäeval. Samas tõdevad Briti eksperdid, et kui Ukraina saaks vajalikku relvastust, suudaks ta Venemaa lõplikult võita.

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumis on kaalumisel patrullsoomuki Mastif ning luure- ja patrullsõiduki Jackal saatmine, märkis The Times ning lisas, et nende kasutamine peaks aitama Ukraina vägesid Vene üksuste tagasi löömisel.

The Times lisas, et Briti ametnike hinnangul on järgmised kolm nädalat sõja saatuse suhtes otsustavad ning relvasaadetised peaksid aitama Ukrainal vastu pidada.

Kui Suurbritannia soomukeid Ukrainale annab, siis need saadetakse esmalt mõnda naaberriiki, kus Briti sõjaväelased saavad ukrainlased välja õpetada. Esmalt võetakse aga soomukitelt maha salajane varustus.

The Times'iga vestelnud allika sõnul otsustatakse lähipäevil ka täiendav relva-abi Ukrainale, sealhulgas tanki- ja õhutõrjerakettide saatmine.

"Järgmised kolm nädalat saavad olema kriitilised. (Ukrainlased) on osaliselt juba võitnud. Nad on Vene armee välja kurnanud, tõrjunud okupeerimiskatsed ja saatnud Putini isolatsiooni. Kas nad suudavad Vene sõjaväe tagasi lüüa? Kas nad suudavad Vene armee murda? Võimalik. Sõltub sellest, millist abi me neile saame anda," rääkis ametnik.

Teated Ühendkuningriigi täiendavast abist tulid ajal, kui Tšehhi teatas esimese NATO riigina, et on saatnud Ukrainasse tanke T-72 ning jalaväe lahingumasinaid BMP-1.

Ehkki mõningatel andmetel on Venemaa juba alustanud suuremat pealetungi Ida-Ukrainas, märgib The Times, et seni ei ole Venemaa hakanud oma üksusi massiliselt Donbassi regiooni viima ning eeldatavasti võtab kolm kuni neli nädalat, kuni Venemaa suudab oma üksused suuremaks rünnakuks uuesti valmis panna. Vene relvajõududest on 29 pataljoni taktikalist gruppi, millest igaühes on umbes tuhat meest, lahinguvõimetud, selgub lääne hinnangutest.

Üks Timesiga rääkinud allikas tõdes, et ehkki Venemaa ei suuda praegu alustada suurt pealetungi Ida-Ukrainas, püüavad nad pressida seal, kus suudavad. Kuni Venemaa ei ole kohale toonud suuremaid üksusi, ei suuda nad märkimisväärset edu seal saavutada, lisas ta.

Briti ametnikud: Ukraina võib Venemaa murda

Ukraina relvajõud suudavad Vene üksuste pealetungi tagasi lüüa või isegi Venemaa "murda", kui lääneriigid talle selleks piisavalt võimekat relvastust annavad, rääkisid Briti valitsuse ametnikud The Times'ile.

Anonüümsust palunud allikate hinnangul on nii Briti kui ka Ukraina sõjaväe juhtkondade meeleolu muutunud positiivsemaks ning valitsusringkondades usutakse, et Vene relvajõud on kurnatud ning ei ole suutelised Ukraina territooriumi pikemalt oma käes hoidma.

Ukraina sooviks NATO riikidelt sõjalennukeid, tanke, soomukeid, kaugmaasuurtükke, laevatõrje rakette ning õhutõrjesüsteeme.

Mõttekoja Chatham House teadur Keir Giles rääkis, et sõja muutumisel vajab Ukraina rohkem relvasüsteeme, mis suudaksid tabada kaugemal Vene üksuste tagalas asuvaid sihtmärke ning tõrjuda asulatele tehtavaid kaugmaalööke.

"Praegu on avalikustatud relvatarned olnud sellised, mis aitavad Ukrainal ära hoida kaotust sõjas ning korraldada kaitseoperatsioone," rääkis Giles. "Aga sõja uus faas, kus Venemaa on mitmes piirkonnas kaitses ja mida Ukraina peab ära kasutama, nõuab seda, et Ukrainale saadetaks nüüd teistsugust relvastust," lisas ta.

The Times viitas ekspertidele, kelle sõnul oleks Ukrainal vaja kaitsepositsioonile asunud Vene vägede vastu kaugmaa suurttükke. Samuti vajaks Ukraina droone, millega rünnata soomukeid kohtades, kus need on kõige kaitsetumad.

USA-s valmistatud droonid Switchblade suudavad rünnata tanke ja suurtükipositsioone umbes 40 kilomeetri kauguselt, need on kergesti liigutatavad ja lihtsalt kasutatavad, kirjeldas Times.

Briti allikate sõnul on ka Tšehhi saadetavad kümme tanki olulised vasturünnakute korraldamiseks.

Ühendkuningriigi eruohvitser ja praegune kaitseanalüütik Nicholas Drummond selgitas The Times'ile, et kui ukrainlased tahavad territooriume tagasi võita, peavad nad suutma Vene positsioone rünnata. Selleks olevat eriti sobiv jalaväesoomuk Warrior, kuna sel on tugev kaitse ja 30-millimeetrine suurtükk ning see suudab vedada jalaväelasi. Briti kaitseministeerium kaalub siiski soomukite Mastif või Jackal saatmist, tõdes The Times.

Drummondi sõnul saab siiski ka Jackalile monteerida tankitõrjerakettide laskeseadeldise ning mõlemad soomukid sobivad jalaväe edasitoimetamiseks, ehkki need ei ole kohased lahingu pidamiseks.