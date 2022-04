Vene naftatööstust ohustab masuudimahutite nappus

Venemaa naftaettevõtted võivad lääne sanktsioonide tõttu põrkuda mitte ainult nafta väljapumpamise kärbetega, aga ka sellega, et nafta ümbertöötlemise ettevõtted jäävad seisma, kuna tootmisega tekkivat masuuti pole kuhugi panna, kirjutab Vene majandusleht Kommersant.

Venemaa suuruselt teine naftaettevõte Lukoil teatas, et firma tegevust võib hakata takistama masuudi hoiustamise võimaluste nappus ning seetõttu palutakse riigilt luba põletada masuudi ülejäägid soojuselektrijaamades ja kaotada trahvid sellisele keskkonda kahjustavale tegevusele, vahendas Kommersant. Samuti sooviks ettevõte luba põletada nafta väljapumpamise kaasprodukti naftagaasi, kuna praegu on tekkinud raskusi sellest valmistatava vedelgaasi müümisel välismaale.

Lukoili juht ja suuromanik Vagit Alekperov hoiatas asepeaminister Aleksandr Novakile saadetud kirjas, et sanktsioonide tagajärjel on järsult vähenenud masuudi tarnimine, mistõttu on tekkinud mahutite ületäituvus.

Lukoilil on Venemaal neli nafta ümbertöötlemise tehast ning firma on 43 miljoni tonniga Venemaa suuruselt teine nafta ümbertöötleja.

Transpordiprobleemid ja makseraskused on muutnud Vene masuudi ekspordi keerulisemaks ning märtsis vähenes eksport poolteist korda võrreldes veebruariga, vahendas Kommersant ettevõtte KPMG analüütiku Oleg Žirnovi hinnangut. Seetõttu ilmselgelt viinud mahutite kiirema täitumiseni.

Žirnovi sõnul on nafta ümbertöötlemistehaste ja hoidlate mahutipark üsna piiratud, kuna masuudi jaoks ei sobi ka igasugused reservuaarid, sest masuut vajab soojendamist ja täiendavat soojusisolatsiooni.

Masuut on nafta ümbertöötlemise jääkprodukt ning selle vähendamine ei ole võimalik kogu töötlemisprotsessi piiramiseta.