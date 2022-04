Sotsid tahavad sõjapõgenikele ajutist keelenõuete leevendust

Sotsiaaldemokraatlik erakond algatas neljapäeval eelnõu, millega ei kohaldata Eesti keele oskuse nõudeid rahvusvahelise kaitse taotlejale ja rahvusvahelise kaitse saajale, kes on saabunud Eestisse enne 31. detsembrit 2022 ning viibinud Eestis vähem kui kaks aastat.

5. aprilli seisuga on Eesti vastu võtnud 27 540 Ukraina sõjapõgenikku, mistõttu leiavad sotsiaaldemokraadid, et nõnda suure hulga inimeste pikaajaline hoidmine sotsiaaltoetustel ei ole mõistlik ning tuleks kõrvaldada takistused nende sisenemiselt tööturule ja erialasele tööle.

Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et keeleseadus sätestab erandi, mille kohaselt ei kohaldata Eesti keele oskuse nõudeid isikule, kes töötab Eestis tähtajaliselt väliseksperdi või välisspetsialistina. Välisõppejõule ja välisteadustöötajale ei kohaldata eesti keele oskuse nõudeid, kui ta on Eestis töötanud vähem kui viis aastat.

"Käesoleva eelnõuga sätestatakse erand, mille kohaselt ei peaks kuni käesoleva aasta lõpuni Eestisse saabuvad rahvusvahelist kaitset taotlevad välismaalased ja rahvusvahelise kaitse saanud välismaalased kahe aasta jooksul eesti keele oskuse nõudeid täitma. Erand hõlmab välismaalasi, kelle suhtes on tuvastatud pagulasseisund või täiendava kaitse seisund või kelle suhtes on tuvastatud, et ta kuulub Euroopa Liidu Nõukogu otsusega määratletud ajutist kaitset vajavate isikute kategooriasse," kirjutatakse seletuskirjas.

Rahvusvahelise kaitse saajale osutatakse vajaduse korral kaasabi eesti keele õppimise korraldamisel ning kaetakse eesti keele õppe kulu kuni kahe aasta vältel. Nimetatud eesti keele õppes osalemine on töövõimelisele isikule, 18. eluaastast kuni vanaduspensioniealiseks saamiseni, kohustuslik.

"Võttes arvesse Vene agressiooni eest põgenenud isikute arvu ning sellest tulenevat koormust sotsiaalsfäärile, oleks mõistlik rakendada aasta lõpuni saabuvatele sõjapõgenikele erandit ning vabastada nad kaheks aastaks eesti keele nõuete täitmisest. Nimetatud perioodi jooksul on neil võimalus töötada ning õppida eesti keelt, et vastata kahe aasta möödumisel seaduses sätestatud nõuetele."

Sotside hinnangul on aktiivne osalemine tööjõuturul parim viis pagulaste edukaks lõimimiseks. See annab põgenikele võimaluse iseseisvaks toimetulekuks, vähendab vajadust riigi abi järele ning toetab majanduse arengut, leiavad nad.