Soomlased teavad, et isegi siis, kui otsustatakse liituda NATO-ga, peab sõjalise rünnaku korral arvestama sellega, et vähemalt alguses tuleb ise hakkama saada. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles eile, et allianss võiks leida ühinemisprotsessi ajaks mingi lahenduse, juhuks kui Soome ja Rootsi tunnevad, et nende julgeolek on taotluse esitamise järel ohus.

Kai Vare