Stoltenberg: NATO suurendab Ukraina toetamist

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et liikmesriigid leppisid kokku, et suurendavad Ukraina toetamist.

"Liitlased on valmis sõjalise toetuse osas rohkem tegema," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg hoiatas, et sõda võib kesta aastaid.

"Lihtsaim viis selle sõja lõpetamiseks on see, kui president Putin tõmbab kõik väed tagasi ja teeb tõsiseid diplomaatilisi pingutusi, et leida lahendus sellele konfliktile. Peame oleme siiski realistlikud, pole märke, et Putin oleks muutnud oma eesmärki, milleks on Ukraina kontrollimine," ütles Stoltenberg.

"Näeme, et Venemaa paigutab vägesid ümber, ootame suurt lahingut Donbassis. See on ka põhjus, miks liitlased rõhutasid vajadust, et Ukrainat tuleb rohkem toetada," lisas Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul suurendab NATO ka teiste partnerite toetamist, et tugevdada nende kaitsevõimet.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles neljapäeval, et lahing Donbassi pärast on käimas. "Donbassi lahing tuletab meelde teist maailmasõda. Venemaal on plaan, meil on oma ja lahinguväljal otsustatakse tulemus," ütles Kuleba.