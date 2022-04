Venemaa sõjaväejuhid väldivad Pentagoniga suhtlemist

Austin kinnitas, et kaks Pentagoni juhti pole suhelnud Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu ja kindral Valeri Gerasimoviga.

"Nii esimees kui ka mina oleme pöördunud oma Venemaa kolleegide poole, tahame säilitada dialoogi. Eriti viimasel ajal. See pole olnud edukas, sest venelased pole sellele reageerinud," ütles Austin.

Austini sõnul jätkab USA kontakti otsimist. "See ei tähenda, et me lõpetame nende poole pöördumise. Ma arvan, et meil peab olema võimalus Venemaa juhtkonnaga suhelda," ütles Austin.

Austin ja Milley suhtlevad regulaarselt oma Ukraina kolleegidega. Esmaspäeval suhtles Austin oma Ukraina ametivenna Oleksi Reznikoviga.