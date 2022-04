Zelenski: Borodjanka on palju hullem kui Butša

Oluline 8. aprillil kell 5.45:

- Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba palus taas lääneriikidelt rohkem raskerelvastust;

- president Volodõmõr Zelenski kinnitusel on olukord Borodjankas palju hullem kui Butšas;

- Vene väed on hädas uute sõdurite värbamisega, märtsis liitus lääne sõjaväeringkonnaga 11 inimest;

- Microsoft peatas Vene häkkerite rünnaku Ukraina, Euroopa Liidu ja USA asutustele.

Kiiev palus taas rohkem raskerelvastust oma lääneliitlastelt, hoiatades, et Donbassi lahingud meenutavad NATO liikmetele teist maailmasõda.

"Te kas aitate meid kohe – ja ma räägin päevadest, mitte nädalatest – või teie abi tuleb liiga hilja ja väga palju inimesi saab surma," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba neljapäeval NATO kohtumisel Brüsselis.

Zelenski: olukord Borodjankas on palju hullem kui Butšas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et olukord Borodjanka linnas on palju hullem kui lähedlasuvas Butšas, kus Vene sõdurite väidetavad tsiviilelanike hukkamised on pälvinud ülemaailmset hukkamõistu.

"Borodjankas algas rusude lahtivõtmine... Seal on olukord palju hullem," ütles Zelenski neljapäeval hilisõhtuses pöördumises. Borodjanka asub Butšast 25 kilomeetri kaugusel.

Rohkem president ei täpsustanud ega jaganud ka detaile selle kohta, kas Venemaa oli linnaelanike surma eest vastutav.

Varem neljapäeval ütles Ukraina peaprokurör Irina Venediktova, et Borodjankas leiti kahe hoone rusude alt 26 surnukeha. Ta ei täpsustanud, kas nende surmapõhjus on teada, kuid süüdistas Vene vägesid linnale õhurünnakute korraldamises.

"Borodjanka on seis kõige hullem nii purustuste mõttes kui ka teadmata ohvrite arvu mõttes," ütles Venediktova telepöördumises.

Teisipäeval ütles ta, et Borodjankas on ohvrite arv suurem kui kuskil mujal.

Ametnikud usuvad, et Vene väed tapsid Butšas üle 300 inimese ning ligikaudu 50 neist hukati. Moskva on eitanud tsiviilelanike ründamist ja väitnud, et fotod laipadest Butša tänavatel on Ukraina valitsuse lavastus, et õigustada veelgi suuremaid sanktsioone Venemaa vastu ning pärssida rahuläbirääkimisi.

Venelased hädas sõdurite värbamisega

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel peavad Venemaa lääne sõjaväeringkonna värbamispunktid leidma kandidaate, kes asuksid lepingu alusel tööle sõjalaevadele, seoses Vene sõjaväe suurte kaotustega Ukrainas.

Nagu peastaap on varemgi kirjutanud, ei taha Vene kodanikud lepinguga väeteenistusse minna, sest nad teavad, et neid saadetakse kiirelt Ukrainasse sõdima. Märtsis võttis lääne sõjaväeringkond lepinguga tööle 11 inimest, väidab Ukraina relvajõudude peastaap.

Värbamisplaani ebaõnnestumise tõttu on ukrainlaste hinnangul venelastel puudu umbes 3000 sõdurit ning selle eest vallandatakse üks kindralmajor.

Microsoft peatas häkkerite rünnaku

Microsoft peatas Vene sõjaväe luurajate häkkimiskatsed, mille sihtmärgid olid Ukrainas, Euroopa Liidus ja USA-s

Firma teatas blogiposituses, et rühmitus nimega Strontium kasutas seitset domeeni, et püüda luurata EL-i ja USA valitsusasutuste ja mõttekodade järele. Samuti Ukraina asutuste, näiteks meediaettevõtete järele.

Microsoft ei nimetanud ühtegi konkreetset sihtmärki.