Jaapan püüab vähendada söeimporti Venemaalt

Selline otsus tähendab olulist muutust Jaapani energia hankimise poliitikas, kirjutab Reuters.

Jaapani tööstusminister Koichi Hagiuda rääkis ajakirjanikele, et Jaapani eesmärk on söeimport Venemaalt lõpetada. Eelmisel aastal oli Venemaa jaapanlastele suuruselt teine kivisöetarnija. Hagiuda sõnul on Venemaale asenduse kiire leidmine väga keeruline.

"Peame leidma alternatiivseid tarnijaid või meil võib tekkida raskusi piisava hulga söe tagamisega, mis omakorda võib tuua voolukatkestusi," ütles Hagiuda.

"Me ühineme Vene-vastaste sanktsioonidega, koormamata seejuures kodumaist tööstust," rõhutas ta.

Jaapan ostab sisse praktiliselt kogu kivisöe, mida riigil vaja läheb. Nad on USA energiainfo ameti (EIA) andmetel maailma suuruselt kolmas söeimportija India ja Hiina järel

Valitsuse andmetel moodustas Venemaalt pärit kivisüsi 11 protsenti Jaapani söeimpordist 2021. aastal. Nafta ja veeldatud maagaasi (LNG) impordis oli Venemaa viiendal kohal.

Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles neljapäeval, et Jaapan avalikustab reedel täiendavad sanktsioonid Venemaale pärast seda, kui ta on G7-liitlastega järgnevad karistusmeetmed kooskõlastanud.